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Получил 12 лет колонии за шпионаж экс-футболист Василий Василенко

17:15 07.12.2020 Фото: pixabay.com
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Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.

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Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Слушания проходили в закрытом режиме. Прокурор просил назначить 16 лет колонии строгого режима.
Василенко задержали в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже арест продлили уже по делу о шпионаже, наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Фабула дела из-за секретности не раскрывается. По данным источника агентства, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Министерством обороны Украины. Собеседник РИА Новости отмечал, что речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах и не имеющем огневой мощи.
На сайтах с футбольной статистикой указано, что украинский гражданин Василенко, играя на позиции защитника, выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.

Источник: РИА Новости

футболист шпионаж Василий Василенко
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