Закроют ли детские сады досрочно 25 декабря 2020 в Бердске, ответила Жанна Шурова

Родители сообщают "о негласном" информировании о закрытии детсадов. Так ли это?

Во время пандемии COVID-19 детские сады обязаны применять особые меры

Стало известно о предполагаемом досрочном закрытии детских садов в Бердске. Как сообщили бердчане, негласная информация появилась в отделе управления образования в Бердске. А в школе уже и вовсе 25.12.2020 объявлено последним учебным днем.

Нам не удалось связаться с начальником управления образования Бердска.

"Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментарием к вице-мэру по социальным вопросам мэрии Бердска Жанне Шуровой. Как сообщила, Жанна Сергеевна, досрочное закрытие детских садов всего лишь слухи.

- Запланирован утренники. Группа будет одна в актовом зале. Возможно, будет вестись видеозапись, но без присутствия родителей. Родители смогут посмотреть видеозапись или фотоотчет. Утренники мы будем проводить со всеми требованиями Роспотребнадзора, чтобы было определенное количество детей. Если говорят о закрытии 25-го декабря досрочно заведующие определенным детским садиком, тогда я прошу пусть информируют администрацию об этом. Я тогда лично под свой контроль возьму это и буду разбираться. В школах это другая ситуация. У них будут каникулы. Детские сады будут работать до 31 декабря включительно. Будет праздничный день, сокращенный день, но работать мы будем, - заявила сегодня, 7 декабря, "Курьер. Среда. Бердск" Жанна Шурова.