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«Ковидная» блокада: предлагает закрыть регионы Минздрав

17:19 07.12.2020 Фото: pixabay.com
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В марте в Москве был введен режим самоизоляции для людей из групп риска, а с 30 марта режим самоизоляции стал всеобщим.

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В Минздраве предложили ограничить передвижения россиян из-за коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ситуация с коронавирусом в России показывает, что властям необходимо рассмотреть вопрос о дополнительных ограничениях, в том числе на передвижение граждан между и внутри регионов. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА «Новости».

В марте в Москве был введен режим самоизоляции для людей из групп риска, а с 30 марта режим самоизоляции стал всеобщим. Позднее, с 15 апреля, в столице ввели систему пропусков — цифровые документы нужно было получать для путешествия на любом личном и общественном транспорте.
«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — сказал глава Минздрава.

Чиновник подчеркнул, что до того момента, пока не получится влиять на эпидемиологический процесс фармацевтически, «придётся использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее». «Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — отметил он.

Позднее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов добавил, что фраза Михаила Мурашко о возможности введения ограничений была вырвана из контекста.

COVID-19 коронавирус пандемия Михаил Мурашко
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