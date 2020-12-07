«Ковидная» блокада: предлагает закрыть регионы Минздрав

В марте в Москве был введен режим самоизоляции для людей из групп риска, а с 30 марта режим самоизоляции стал всеобщим.

В Минздраве предложили ограничить передвижения россиян из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России показывает, что властям необходимо рассмотреть вопрос о дополнительных ограничениях, в том числе на передвижение граждан между и внутри регионов. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА «Новости».

В марте в Москве был введен режим самоизоляции для людей из групп риска, а с 30 марта режим самоизоляции стал всеобщим. Позднее, с 15 апреля, в столице ввели систему пропусков — цифровые документы нужно было получать для путешествия на любом личном и общественном транспорте.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — сказал глава Минздрава.

Чиновник подчеркнул, что до того момента, пока не получится влиять на эпидемиологический процесс фармацевтически, «придётся использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее». «Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — отметил он.

Позднее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов добавил, что фраза Михаила Мурашко о возможности введения ограничений была вырвана из контекста.