Кто претендует на кресло мэра Бердска 2021-2026: Кандидаты на должность на 7 декабря

Старт по приему заявок от кандидатов на должность главы дан 14 декабря.

На кресло мэра никто не претендует в Бердске

Объявились ли кандидаты на кресло главы администрации Бердска, выяснил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 7 декабря.

- Ни одного заявления, ни одного кандидата. Видимо никто не хочет брать ответственность на себя, никто не хочет быть главой Бердска, - заявил 7 декабря спикер горсовета и член конкурсной комиссии Владимир Голубев.

Напомним, старт по приему заявок от кандидатов на должность главы дан 14 декабря. Прошел второй день, а претендентов так и нет. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", действующий глава Евгений Шестернин намерен побороться за мэрское кресло. Кто станет следующим главой города, станет известно уже совсем скоро. Есть нюанс - если на выборы заявится менее 2 конкурсантов, выборы признают недействительными.