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Победил на всероссийском фестивале мультфильм «Острог» из Бердска

17:30 07.12.2020 Фото: студия "Дом"
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«Острог» вышел в свет в 2016 году, завоевав с тех пор множество наград российского и международного уровня.

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Мультфильм о бердском остроге победил на всероссийском фестивале

На III всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего» фильм «Острог» студии анимации «Дом» признан лучшим фильмом конкурса анимационного кино.
Учащиеся студии «Дом», руководит которой Геннадий Домашонкин, сняли мультфильм к 300-летнему юбилею Бердска. Перед тем как приступить к работе, ребятами была проведена огромная краеведческая работа, а за основу описанного в мультфильме быта жителей острога юные аниматоры взяли скупые упоминаниях, сохранившиеся в летописях.

«Острог» вышел в свет в 2016 году, завоевав с тех пор множество наград российского и международного уровня.

На III всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего» было прислано более 500 заявок из 30 регионов России. Работа аниматоров Бердска признана лучшей.

аниматоры конкурс мультфильм Геннадий Домашонкин студия «Дом»
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