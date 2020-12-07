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Отправили за решетку подростков избивших женщину-таксиста в Новосибирске. На какой срок, узнайте

17:24 07.12.2020 Фото: pixabay.com
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Один из 15-летних обвиняемых ранее был судим и осужден приговором суда 27.11.2020 года к условному сроку за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

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Четверым подозреваемым Первомайского района, избившим женщину-таксиста и угнавшим ее автомобиль, предъявлено обвинение

Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области предъявлено обвинение четверым жителям Первомайского района, трое из которых несовершеннолетние, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

По данным следствия, 4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского, с целью угона автомобиля «Honda Fit», припаркованного у магазина, с силой нанесли множественные, не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего, действуя группой лиц по предварительному сговору, они неправомерно завладели автомобилем. Непродолжительное время злоумышленники передвигались на автомобиле по Первомайскому району, а после того как, не справившись с управлением, машина въехала в сугроб, подозреваемые были задержаны сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время по ходатайству следствия все четверым фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что один из 15-летних обвиняемых ранее был судим и осужден приговором суда 27.11.2020 года к условному сроку за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Источник: nsk.sledcom.ru

избили таксист угон
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