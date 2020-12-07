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Налил, выпил - в тюрьму: сломал позвоночник, выпив экстремальный коктейль «Бронепоезд», посетитель бара

17:34 07.12.2020 Фото: скриншот видео BAZA
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Парень перестал чувствовать тело и его забрали в больницу в тот же вечер.

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В меню половины российских баров есть довольно адские позиции

На бармена из московского бара возбудили дело за удар пивной кегой по голове посетителя. Одна небольшая деталь — клиент сам просил об ударе.

В меню половины российских баров есть довольно адские позиции. Например, в баре «Killfish» есть коктейль «Бронепоезд» — на человека надевают каску, он пьёт много разных шотов и его бьют по голове битой или другими предметами. На видео Айнур Марданшин как раз и решил попробовать такой коктейль.

Кончилось всё очень плохо — при последнем ударе с разбегу бармен Еснат Адлейба сломал Айнуру позвоночник. Парень перестал чувствовать тело и его забрали в больницу в тот же вечер. А на работника «Killfish» возбудили дело по статье «Оказание услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Адлейба говорит, что бил кегой еле-еле, да и вообще посетитель сам об этом просил. Вместе с ним под следственную проверку попал директор и администратор бара.

Налил, выпил — в тюрьму.

бармен каска кега
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