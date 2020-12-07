07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Попал в больницу с коронавирусом актер Игорь Угольников

17:44 07.12.2020 Фото: pixabay.com
2

Угольников возглавляет киностудию "ВоенФильм", он выступил продюсером картин "Брестская крепость", "Батальонъ", "Подольские курсанты".

% name% title
В студии "ВоенФильм" рассказали о самочувствии Игоря Угольникова
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Названы телефоны для консультаций по COVID-19 всех жителей Новосибирской области. Как это работает"Выключат" экономку и введут локдаун в России? Что ответил КремльЕщё 775 новостей

Актер находится в больнице с коронавирусной инфекцией, но чувствует себя хорошо, отметили в пресс-службе.
Гендиректор киностудии "ВоенФильм", актер Игорь Угольников находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"Игорь Станиславович в больнице, но чувствует себя хорошо. Он сам поехал, поскольку такая ситуация. Многие болеют - решил провериться. Его задержали на несколько дней, но он уже скоро выходит", - сказали в пресс-службе, комментируя информацию СМИ о том, что Угольникова госпитализировали в состоянии средней тяжести с коронавирусной инфекцией.

Угольников возглавляет киностудию "ВоенФильм", он выступил продюсером картин "Брестская крепость", "Батальонъ", "Подольские курсанты". Среди его актерских работ фильмы "Ширли-мырли", "В круге первом", "Вечная жизнь Александра Христофорова" и других.

COVID-19 киностудия коронавирус пандемия Игорь Угольников киностудия "ВоенФильм"
Мнение читателей
1
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поправится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Названы телефоны для консультаций по COVID-19 всех жителей Новосибирской области. Как это работает
19:00 07-12-2020
Названы телефоны для консультаций по COVID-19 всех жителей Новосибирской области. Как это работает
Рекомендации астролога на каждый день недели с 7 по 13 декабря 2020 года
18:50 07-12-2020
Рекомендации астролога на каждый день недели с 7 по 13 декабря 2020 года
Отравились дети и взрослые на тренировке в бассейне «Динамо». СК возбудил дело и опубликовал видео
18:45 07-12-2020
Отравились дети и взрослые на тренировке в бассейне «Динамо». СК возбудил дело и опубликовал видео
Чем запомнился ноябрь 2020 россиянам: итоги опроса
18:33 07-12-2020
Чем запомнился ноябрь 2020 россиянам: итоги опроса
"Выключат" экономку и введут локдаун в России? Что ответил Кремль
18:22 07-12-2020
Какие льготы и выплаты положены за 40 лет трудового стажа в России
18:20 07-12-2020
Какие льготы и выплаты положены за 40 лет трудового стажа в России
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
18:11 07-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Каждый пятый россиянин хочет работать на пенсии. В чем причины?
18:10 07-12-2020
Каждый пятый россиянин хочет работать на пенсии. В чем причины?
«Золотое» мясо: может заметно подорожать говядина в России 1
18:00 07-12-2020
«Золотое» мясо: может заметно подорожать говядина в России
Танзания это где. Москва - Танзания сколько лететь? Сколько стоит билет?
17:50 07-12-2020
Танзания это где. Москва - Танзания сколько лететь? Сколько стоит билет?