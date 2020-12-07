Первой машиной стали "Жигули 2101" синего цвета: как едва не разбился в аварии, рассказал Леонид Рошаль

Борис Корчевников подарил Леониду Рошалю модель его первого автомобиля, на которой врач попал в аварию

Леонид Михайлович Рошаль несколько раз попадал в аварии. Однажды, когда он ехал на ночной вызов на собственной машине, дорогу внезапно перебежала женщина. Пришлось резко тормозить, автомобиль закрутило, разрубило сзади пополам — сам же Рошаль попал в больницу с сотрясением мозга и травмами. Об этом и других случаях, когда приходилось рисковать жизнью, знаменитый врач рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Два раза я разбивался на скорой, причем по-настоящему разбивался", — вспоминает Рошаль о происшествиях в начале врачебной карьеры. После пары ДТП Леонид Михайлович решил купить автомобиль, чтобы самому ездить на вызовы на рулем. Денег тогда у педиатра не было — пришлось занимать у знакомых и возвращать долги в течение следующих 10 лет.

"Когда я предложил своей жене: "Давай купим машину", она мне сказала: "Слушай, у нас же еще есть долги. Ты сумасшедший". Я ее спросил: "А ты не возражаешь, если я соберу деньги?" Она говорит: "Давай". В полной уверенности, что я не соберу. А я действительно собрал деньги. Мы жили в Люберцах. Такая маленькая квартирка была, коврик на полу. Я пришел, открыл чемодан и высыпал на ковер эти деньги", – рассказал врач и общественный деятель в программе "Судьба человека".

Первой машиной Рошаля стали "Жигули 2101" синего цвета. Но личный автомобиль не уберег врача от аварий. Когда Леонид Михайлович ехал на ночной вызов, увидел мелькнувшую впереди тень – оказалось, дорогу перебегала женщина. Мужчина ударил по тормозам, машину закрутило. Авария оказалась настолько сильной, что кузов сзади разрубило пополам, а Рошаля пришлось госпитализировать. В Первой Градской больнице медика хотели положить в отдельную палату, но он выбрал общую комнату, на 16 человек – как объясняет сам, "чтобы почувствовать здравоохранение".

В память об этом этапе жизни ведущий Борис Корчевников подарил собеседнику в студии модель его первого автомобиля – только не в синем цвете, а в белом с красным крестом. "Я всю страну на ней исколесил, в Прибалтику ездил, на юг ездил. Она мне очень дорога была. Спасибо", – поблагодарил Рошаль.

Эта авария – далеко не единственный случай, когда Леонид Рошаль рисковал здоровьем и жизнью. Во время восхождения на Эльбрус в студенческой группе он попал в метель и, как выяснилось, шел в 10-15 метрах от обрыва. Врач работал в горячих точках и в условиях военных конфликтов. А в 2002 году он вошел в захваченный террористами театральный центр на Дубровке и смог принести для заложников лекарства и вывести нескольких детей.