07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Первой машиной стали "Жигули 2101" синего цвета: как едва не разбился в аварии, рассказал Леонид Рошаль

17:42 07.12.2020 Фото: Кадр из программы "Судьба человека"
1

Эта авария – далеко не единственный случай, когда Леонид Рошаль рисковал здоровьем и жизнью.

% name% title
Борис Корчевников подарил Леониду Рошалю модель его первого автомобиля, на которой врач попал в аварию

Леонид Михайлович Рошаль несколько раз попадал в аварии. Однажды, когда он ехал на ночной вызов на собственной машине, дорогу внезапно перебежала женщина. Пришлось резко тормозить, автомобиль закрутило, разрубило сзади пополам — сам же Рошаль попал в больницу с сотрясением мозга и травмами. Об этом и других случаях, когда приходилось рисковать жизнью, знаменитый врач рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Два раза я разбивался на скорой, причем по-настоящему разбивался", — вспоминает Рошаль о происшествиях в начале врачебной карьеры. После пары ДТП Леонид Михайлович решил купить автомобиль, чтобы самому ездить на вызовы на рулем. Денег тогда у педиатра не было — пришлось занимать у знакомых и возвращать долги в течение следующих 10 лет.

"Когда я предложил своей жене: "Давай купим машину", она мне сказала: "Слушай, у нас же еще есть долги. Ты сумасшедший". Я ее спросил: "А ты не возражаешь, если я соберу деньги?" Она говорит: "Давай". В полной уверенности, что я не соберу. А я действительно собрал деньги. Мы жили в Люберцах. Такая маленькая квартирка была, коврик на полу. Я пришел, открыл чемодан и высыпал на ковер эти деньги", – рассказал врач и общественный деятель в программе "Судьба человека".

Первой машиной Рошаля стали "Жигули 2101" синего цвета. Но личный автомобиль не уберег врача от аварий. Когда Леонид Михайлович ехал на ночной вызов, увидел мелькнувшую впереди тень – оказалось, дорогу перебегала женщина. Мужчина ударил по тормозам, машину закрутило. Авария оказалась настолько сильной, что кузов сзади разрубило пополам, а Рошаля пришлось госпитализировать. В Первой Градской больнице медика хотели положить в отдельную палату, но он выбрал общую комнату, на 16 человек – как объясняет сам, "чтобы почувствовать здравоохранение".
В память об этом этапе жизни ведущий Борис Корчевников подарил собеседнику в студии модель его первого автомобиля – только не в синем цвете, а в белом с красным крестом. "Я всю страну на ней исколесил, в Прибалтику ездил, на юг ездил. Она мне очень дорога была. Спасибо", – поблагодарил Рошаль.

Эта авария – далеко не единственный случай, когда Леонид Рошаль рисковал здоровьем и жизнью. Во время восхождения на Эльбрус в студенческой группе он попал в метель и, как выяснилось, шел в 10-15 метрах от обрыва. Врач работал в горячих точках и в условиях военных конфликтов. А в 2002 году он вошел в захваченный террористами театральный центр на Дубровке и смог принести для заложников лекарства и вывести нескольких детей.

авария судьба человека телешоу Леонид Рошаль
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Родился в "рубашке"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Названы телефоны для консультаций по COVID-19 всех жителей Новосибирской области. Как это работает
19:00 07-12-2020
Названы телефоны для консультаций по COVID-19 всех жителей Новосибирской области. Как это работает
Рекомендации астролога на каждый день недели с 7 по 13 декабря 2020 года
18:50 07-12-2020
Рекомендации астролога на каждый день недели с 7 по 13 декабря 2020 года
Отравились дети и взрослые на тренировке в бассейне «Динамо». СК возбудил дело и опубликовал видео
18:45 07-12-2020
Отравились дети и взрослые на тренировке в бассейне «Динамо». СК возбудил дело и опубликовал видео
Чем запомнился ноябрь 2020 россиянам: итоги опроса
18:33 07-12-2020
Чем запомнился ноябрь 2020 россиянам: итоги опроса
"Выключат" экономку и введут локдаун в России? Что ответил Кремль
18:22 07-12-2020
Какие льготы и выплаты положены за 40 лет трудового стажа в России
18:20 07-12-2020
Какие льготы и выплаты положены за 40 лет трудового стажа в России
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
18:11 07-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Каждый пятый россиянин хочет работать на пенсии. В чем причины?
18:10 07-12-2020
Каждый пятый россиянин хочет работать на пенсии. В чем причины?
«Золотое» мясо: может заметно подорожать говядина в России 1
18:00 07-12-2020
«Золотое» мясо: может заметно подорожать говядина в России
Танзания это где. Москва - Танзания сколько лететь? Сколько стоит билет?
17:50 07-12-2020
Танзания это где. Москва - Танзания сколько лететь? Сколько стоит билет?