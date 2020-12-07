"Выключат" экономку и введут локдаун в России? Что ответил Кремль

Уже принятых мер противодействия распространению коронавируса достаточно и их ужесточения не потребуется, заявил Песков.

В Кремле считают, что вводить в РФ локдаун из-за коронавируса не требуется

В Кремле считают, что уже принятых мер противодействия распространению коронавируса в России достаточно и их ужесточения, в том числе ограничений в передвижении между регионами, не потребуется.

"Преобладает точка зрения о том, что нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то ограничение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом нет необходимости", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.