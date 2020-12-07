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Отравились дети и взрослые на тренировке в бассейне «Динамо». СК возбудил дело и опубликовал видео

18:45 07.12.2020 Фото: стоп-кадр оперативной съемки
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В связи с ухудшением состояния здоровья пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.

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В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна спортивного комплекса «Динамо»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, утром 7 декабря 2020 года во время проведения занятий в бассейне спортивного комплекса «Динамо», расположенного в Советском районе г. Астрахани, дети и взрослые почувствовали недомогание.

В связи с ухудшением состояния здоровья пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.

По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции и МЧС.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова

Выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

бассейн отравление
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