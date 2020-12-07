Каждый пятый россиянин хочет работать на пенсии. В чем причины?

Россияне сообщают: по мнению их окружения, и пенсионеры, и представители сорокалетнего возраста приносят одинаковое количество пользы на работе (34%).

45% опрошенных считают, если пожилой человек хочет продолжать работать, никто не должен ему это запрещать

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные об отношении к работающим пенсионерам.

Если пожилой человек хочет продолжать работать, никто не должен ему это запрещать — так считают 45% опрошенных, чаще 60-летние респонденты и старше (49%), а также жители столиц (56%). Почти четверть россиян высказывают мнение о том, что можно только посочувствовать тем, кого обстоятельства вынуждают работать в старости (23%), это мнение распространено чаще среди 18-24-летних (30%) и в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. (29%) или 500-950 тыс. жителей (27%).

В работе на пенсии есть и положительные, и отрицательные стороны — считает каждый пятый россиянин (20%). Только 8% считают, что пенсионеры занимают рабочие места и мешают продвижению молодых сотрудников, а 3% придерживаются мнения, что люди и в старости должны продолжать работать.

Причинами, по которым пенсионеры продолжают работать, россияне считают: недостаточный размер пенсии (74%), стремление материально помочь детям и внукам (56%), желание быть с людьми, в коллективе (32%), а также интерес к работе (19%) или привычка работать (16%).

Россияне сообщают: по мнению их окружения, и пенсионеры, и представители сорокалетнего возраста приносят одинаковое количество пользы на работе (34%).

Каждый пятый говорит, что, по косвенной оценке, больше пользы в глазах его окружения приносят сорокалетние сотрудники (25%). Еще 30% россиян затруднились оценить, какая позиция более распространена в их окружении.

В отношении добросовестности выполнения работы, россияне видят во мнениях своего окружения примерно такое же распределение: 34% считают, что пенсионеры работают так же добросовестно, как и сорокалетние, а 28% считают их даже более добросовестными работниками (это мнение чаще транслируют респонденты старше 60 лет — 40%). Затруднились оценить распространенность той или иной оценки 30% россиян.

Среди тех, кто не находится на пенсии, собираются работать после выхода на нее 22%, чаще жители городов с населением 500-950 тыс. жителей (29%) и столиц (26%). Не планируют выходить на работу 7%, чаще жители сёл (11%). Не знают точно — ведь это будет зависит от обстоятельств — 70% россиян.