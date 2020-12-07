Чем запомнился ноябрь 2020 россиянам: итоги опроса

Наиболее запоминающимися событиями для россиян в ноябре были события в Нагорном Карабахе (28%) и коронавирус (21%). 13% опрошенных запомнили выборы президента США. События в Беларуси вышли из фокуса общественного внимания: в октябре их запомнили 15% опрошенных, в ноябре – лишь 3%, передает "Левада-Центр".
Какие события ноября запомнились более всего
События в Нагорном Карабахе 28
Коронавирус 21
Выборы президента в США 13
Ограничения в связи с коронавирусом 4
События в Беларуси 3
Региональные события (в т. ч. в Хабаровске) 3
Природные катаклизмы, стихийные бедствия 3
Смерть известного человека 2
Падение рубля, рост цен, безработица 2
События, связанные с футболом 1
Аварии, несчастные случаи 1
Личные события 6
Другое 9
Нет запомнившихся событий 26
Затрудняюсь ответить 10
Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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