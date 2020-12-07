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Чем запомнился ноябрь 2020 россиянам: итоги опроса

18:33 07.12.2020 Фото: pixabay.com
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Коронавирус остается важной темой. События в Беларуси вышли из фокуса общественного внимания: в октябре их запомнили 15% опрошенных, в ноябре – лишь 3%.

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Россияне назвали запомнившиеся события ноября

Наиболее запоминающимися событиями для россиян в ноябре были события в Нагорном Карабахе (28%) и коронавирус (21%). 13% опрошенных запомнили выборы президента США. События в Беларуси вышли из фокуса общественного внимания: в октябре их запомнили 15% опрошенных, в ноябре – лишь 3%, передает "Левада-Центр".

Какие события ноября запомнились более всего

События в Нагорном Карабахе 28

Коронавирус 21

Выборы президента в США 13

Ограничения в связи с коронавирусом 4

События в Беларуси 3

Региональные события (в т. ч. в Хабаровске) 3

Природные катаклизмы, стихийные бедствия 3

Смерть известного человека 2

Падение рубля, рост цен, безработица 2

События, связанные с футболом 1

Аварии, несчастные случаи 1

Личные события 6

Другое 9

Нет запомнившихся событий 26

Затрудняюсь ответить 10

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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