Закроют ли границы регионов для перемещения россиян, ответили в Минздраве

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может потребовать рассмотрения вопроса о дополнительных ограничениях.

Минздрав пояснил заявление Мурашко об ограничении передвижения из-за COVID-19

Министерство здравоохранения не предлагает ввести дополнительные ограничения на передвижение россиян по территории страны, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, добавив, что фраза Михаила Мурашко о возможности введения ограничений была вырвана из контекста. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС.

«Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста», — сказал Кузнецов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может потребовать рассмотрения вопроса о дополнительных ограничениях, в том числе на передвижение граждан между и внутри регионов.

Он обратил внимание, что до того момента, пока не получится влиять на эпидемиологический процесс фармацевтически, «придётся использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее». «Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — отметил Мурашко.