Заболели коронавирусом после прививки от COVID-19 сотни человек в Москве

Более 20 тысяч человек получили обе дозы вакцины от коронавируса, часть из них — плацебо, а заболели 1,5% привитых.

В Москве 273 участника испытаний вакцины заболели коронавирусом

В столице 273 человека из 20 тысяч, принявших участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19, заразились коронавирусом. Об этом заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила в эфире «России 24».

По ее словам, в Москве более 20 тысяч человек получили обе дозы вакцины от коронавируса, часть из них — плацебо, а заболели 1,5% привитых.

«На сегодняшний день мы зафиксировали всего 273 заболевших — это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получали плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем. Эти цифры уже сами за себя говорят об эффективности данной вакцины», — сказала Ракова.

В Москве 4 декабря открыли электронную запись на вакцинацию от COVID-19 для медиков и учителей, а также работников соцслужб, потом этот список расширится. Пункты вакцинации начали работать 5 декабря.