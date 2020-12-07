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Заболели коронавирусом после прививки от COVID-19 сотни человек в Москве

19:38 07.12.2020 Фото: pexels
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Более 20 тысяч человек получили обе дозы вакцины от коронавируса, часть из них — плацебо, а заболели 1,5% привитых.

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В Москве 273 участника испытаний вакцины заболели коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В столице 273 человека из 20 тысяч, принявших участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19, заразились коронавирусом. Об этом заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила в эфире «России 24».

По ее словам, в Москве более 20 тысяч человек получили обе дозы вакцины от коронавируса, часть из них — плацебо, а заболели 1,5% привитых.

«На сегодняшний день мы зафиксировали всего 273 заболевших — это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получали плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем. Эти цифры уже сами за себя говорят об эффективности данной вакцины», — сказала Ракова.

В Москве 4 декабря открыли электронную запись на вакцинацию от COVID-19 для медиков и учителей, а также работников соцслужб, потом этот список расширится. Пункты вакцинации начали работать 5 декабря.

COVID-19 вакцина заболели коронавирус плацебо прививки Анастасия Ракова
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От редакции

Бесполезная прививка?

Аноним, 07 декабря 2020 19:58
Ребят, уж сколько раз твердили миру.... Вы еще правда верите в доброго дядьку президента, в то, что он не глобалист, действующий по указке теневой элиты мира?...
На фоне всех подобных новостей, сообщений, которыми вам пытаются достучаться люди, которые не смотрят зомбоящик и познающие информацию сами, вы будете сами виноваты в тех последствиях, которые несут с собой вакцины, не прошедшие полноценного периода испытаний!
Вы должны осознать, что массовая вакцинация, назначенная обнулёнышем, является всего лишь третьей фазой испытания вакцин!

И что стоит один только факт, что вакцина является двухкомпонентной! Т.е. колоть её следует за два раза с временным промежутком.
Допустим, вкололи первую дозу и всё нормально, но где гарантия, что вторая часть не лишит вас детородной функции, как это было уже на некоторых фактах в истории мировых прививок?

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