Как похоронили 18-летнего чеченца, обезглавившего учителя во Франции, смотрите видео

Село Шалажи, расположенное в Урус-Мартановском районе Чечни, закрыли на карантин. Во время процессии военные следили за тем, чтобы никто не снимал и отбирали телефоны.

Похоронная процессия

В Чечне похоронили 18-летнего Абдуллаха Анзорова — юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову. Анзоров совершил преступление после того, как во время занятий преподаватель показал карикатуры издания «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда.

Вечером 16 октября 2020 года во французском городе Конфлан-Сен-Онорин (находится в 27 километрах от Парижа), по данным местной полиции, 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзоров обезглавил учителя. Жертвой стал 47-летний Самюэль Пати, он преподавал в колледже историю и географию. После убийства Анзоров попытался скрыться на автомобиле и угрожал полицейским пистолетом. Его застрелили сотрудники полиции.

Причиной убийства, как полагают в правоохранительных органах, стали карикатуры на пророка Мухаммеда. В начале октября Пати показывал их своим студентам во время занятий, посвященных свободе слова. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Пати «стал жертвой исламистской террористической атаки».

Где и как прошли похороны Анзорова?

Похороны, как сообщил чеченский Telegram-канал 1ADAT, прошли 5 декабря в селе Шалажи, расположенном в Урус-Мартановском районе Чечни. По данным Telegram-канала, село, после того как туда привезли тело Анзорова, закрыли на карантин. Видео с похорон распространили в соцсетях.

Канал утверждает, что во время похоронной церемонии в село пропускали только тех, кто там прописан. Он также публикует видеоролики, снятые во время похорон. На записях большое количество людей сопровождают, предположительно, тело Анзорова, обернутое в зеленую ткань. 1ADAT также сообщает, что во время процессии присутствовали военные: они следили за тем, чтобы никто не снимал видео, а если замечали съемку, то отбирали телефоны.

По данным Telegram-канала Baza, на церемонии прощания присутствовало около 200 человек — родные и близкие семейства Анзоровых. В окрестностях для охраны порядка, как утверждает канал, выставили 65 сотрудников полиции.

Baza пишет, что тело Анзорова доставили в Чечню 5 декабря из Франции. По данным «Фонтанки», родственники привезли тело чеченца в Шалажи через Турцию.