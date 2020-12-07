Бесплатными путинскими обедами будут кормить еще в 2000 школ с 1 января 2021

Они получат федеральную субсидию на горячее питание учеников начальных классов. Сейчас бесплатно кормят в 38 000 школ по всей России.

Ещё две тысячи школ в регионах получат субсидию на горячее питание

Почти две тысячи школ в России с 1 января будут получать субсидию на горячее питание для учеников начальных классов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 7 декабря.

По его словам, организация бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов вводится поэтапно, с начала учебного года бюджетные средства на это выделили тем учреждениям, где такая возможность есть.

«Сейчас это 38 тысяч школ по всей стране, а нужно, чтобы это было во всех образовательных организациях. Регионам такая задача была поставлена. И уже с 1 января ещё почти 2 тысячи школ будут получать федеральную субсидию на организацию горячего питания для учеников начальных классов», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что регионы должны привести все оставшиеся школы (менее 1%) в соответствие с требованиями, чтобы в полном объёме получать господдержку.

В марте президент Путин подписал закон о горячем питании школьников. Согласно документу, с 1 сентября 2020 года все ученики с первого по четвёртый класс включительно, независимо от достатка семьи, обеспечиваются бесплатным горячим завтраком или обедом.