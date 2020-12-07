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Путин поговорил о Навальном с Меркель

20:55 07.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Главы государств в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг отравления оппозиционера.

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Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсуждали в телефонном разговоре инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, сообщили РИА Новости в кабмине Германии.

"Федеральный канцлер Меркель сегодня провела телефонный разговор с президентом Путиным. Федеральный канцлер и президент говорили о темах: Нагорный Карабах, Украина ("нормандский процесс") и инцидент с Навальным", - сообщил собеседник агентства.

Представитель кабмина не сообщил других подробностей беседы.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о первом телефонном разговоре лидеров РФ и ФРГ с августа, когда Навальный был доставлен в Германию. По сообщению Кремля, собеседники обсудили Нагорный Карабах, гуманитарную ситуацию в этом регионе, урегулирование ситуации на востоке Украины, в том числе нормандский формат, а также борьбу с пандемией коронавируса, в том числе сотрудничество минздравов двух стран.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

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