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"Выгодную" транспортную реформу пустят в Бердск, заявил мэр Шестернин

21:16 07.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Обсуждение транспортной реформы он назвал безосновательным ажиотажем. В дальнейшем все предложения будут проанализированы с точки зрения экономической выгоды и удобства для жителей.

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"Никакой речи об изменениях транспортной системы не идет", высказался мэр Бердска
Сюжет: Транспортная реформа 2020-2021 в Бердске
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На расширенном аппаратном совещании 7 декабря глава Бердска Евгений Шестернин обсудил ситуацию с транспортом в Бердске.

Обсуждая безосновательный ажиотаж вокруг «транспортной реформы», глава города сказал, что если предложения по изменению транспортной системы Бердска будут не выгодными и неприемлемыми, то никаких изменений не будет. А если городу будут выгодны предложения, то их будут рассматривать публично, сообщили в пресс-центре мэрии.

Замглавы администрации Владимир Захаров отметил, что на сегодняшний день минтрансу предоставляют транспортную и пассажирскую статистику для анализа. В дальнейшем все предложения будут проанализированы с точки зрения экономической выгоды и удобства для жителей Бердска. Никакой речи об изменениях сейчас не идет.

изменения мэр Бердска пассажир реформы транспорт Евгений Шестерин Владимир Захаров
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От редакции

Транспортная реформа будет?

Аноним, 07 декабря 2020 21:48
Ну он же сказал,что будет

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