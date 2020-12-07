"Выгодную" транспортную реформу пустят в Бердск, заявил мэр Шестернин

Обсуждение транспортной реформы он назвал безосновательным ажиотажем. В дальнейшем все предложения будут проанализированы с точки зрения экономической выгоды и удобства для жителей.

"Никакой речи об изменениях транспортной системы не идет", высказался мэр Бердска

На расширенном аппаратном совещании 7 декабря глава Бердска Евгений Шестернин обсудил ситуацию с транспортом в Бердске.

Обсуждая безосновательный ажиотаж вокруг «транспортной реформы», глава города сказал, что если предложения по изменению транспортной системы Бердска будут не выгодными и неприемлемыми, то никаких изменений не будет. А если городу будут выгодны предложения, то их будут рассматривать публично, сообщили в пресс-центре мэрии.

Замглавы администрации Владимир Захаров отметил, что на сегодняшний день минтрансу предоставляют транспортную и пассажирскую статистику для анализа. В дальнейшем все предложения будут проанализированы с точки зрения экономической выгоды и удобства для жителей Бердска. Никакой речи об изменениях сейчас не идет.