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Книгу о погибших в Чечне бойцах Бердской бригады спецназа ГРУ пишет спецкор Олег Коршунов

22:09 07.12.2020 Фото: Олега Коршунова
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Журналист "Ветеранских вестей" уже издал "Черный снег Грозного". Но продолжает исследования, чтобы продолжить воспоминания о первой чеченской войне.

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Только что вышла двумя изданиями в частном издательстве книга "Чёрный снег Грозного"
Сюжет: Война в Чечне
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Книгу о погибших в Чечне бойцах Бердской бригады спецназа ГРУ пишет спецкор Олег КоршуновПогибшим 49-и при штурме Грозного в первую чеченскую войну открыл мемориальную доску губернатор в НовосибирскеЕщё 10 новостей

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратился Олег Коршунов, спецкор газеты "Ветеранские вести", издающейся Комитетом по делам ветеранов.

Он рассказал, что "плотно занят темой боёв за Грозный зимой 1994-1995 годов". И собирает подробности о служащих Бердской бригады спецназа ГРУ, погибших в первую чеченскую войну.

- Только что вышла двумя изданиями в частном издательстве моя книга "Чёрный снег Грозного". Это второе издание - переработанное. Но исследования продолжаются, - рассказал Олег.

Напомним, "Курьер. Среда. Бердск" публиковал серию материалов о бердчанах-спецназовцах  и летчиках, воевавших в Чечне - павших и живых. А также о об их вдовах и матерях.

Есть надежда, что о них будет издана книга.

вдова Грозный издание исследования матери спецназ Олег Коршунов
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