07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Повысили проезд в автобусах Бердска с 15 декабря 2020: мэру доложили о росте тарифа

22:29 07.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

О работе общественного транспорта, повышении стоимости проезда и соблюдении масочного режима рассказала начальник транспортного отдела мэрии.

% name% title
Водители автобусов в Бердске соблюдают масочный режим

На расширенном аппаратном совещании в мэрии Бердска 7 декабря начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежна Нятина доложила главе города Евгению Шестернину, что общественный транспорт работает в плановом режиме.

На прошлой неделе в соответствии с графиком было проведено пять контрольных мероприятий по соблюдению масочного режима. 93% процента пассажиров были в масках.

Также она рассказала, что с 15 декабря 2020 года стоимость проезда в муниципальных автобусах автобусах в Бердск увеличится на 1 рубль и станет 25 рублей, сообщили в пресс-центре мэрии.

«Состоялось совещание с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по поводу 510 маршрута. На прошлой неделе значительных нарушений графика не было зафиксировано, проверки ведутся ежедневно», - добавила Надежда Нятина.

автобус масочный режим общественный транспорт проезд стоимость проезда тариф Надежда Нятина Евгений Шестернин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Следом маршрутки повысят стоимость проезда?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Актриса Марии Горбань опубликовала очень откровенное фото без трусиков
23:20 07-12-2020
Актриса Марии Горбань опубликовала очень откровенное фото без трусиков
Как научиться быстро засыпать и что делать, если сон не идет?
22:50 07-12-2020
Как научиться быстро засыпать и что делать, если сон не идет?
БердскПовысили проезд в автобусах Бердска с 15 декабря 2020: мэру доложили о росте тарифа
22:29 07-12-2020
Повысили проезд в автобусах Бердска с 15 декабря 2020: мэру доложили о росте тарифа
Почему нельзя убивать паука в доме? Важные приметы о пауках
22:20 07-12-2020
Почему нельзя убивать паука в доме? Важные приметы о пауках
БердскКнигу о погибших в Чечне бойцах Бердской бригады спецназа ГРУ пишет спецкор Олег Коршунов
22:09 07-12-2020
Книгу о погибших в Чечне бойцах Бердской бригады спецназа ГРУ пишет спецкор Олег Коршунов
4 опасных дня в декабре 2020 года назвала астролог Лилия Любимова. Как избежать неприятностей в эти особые даты?
21:50 07-12-2020
4 опасных дня в декабре 2020 года назвала астролог Лилия Любимова. Как избежать неприятностей в эти особые даты?
Мертвым и голым нашли сына российского миллиардера
21:43 07-12-2020
Мертвым и голым нашли сына российского миллиардера
Украшение окон к 2021 году: 3 ошеломительных идеи
21:20 07-12-2020
Украшение окон к 2021 году: 3 ошеломительных идеи
Бердск"Выгодную" транспортную реформу пустят в Бердск, заявил мэр Шестернин 4
21:16 07-12-2020
Путин поговорил о Навальном с Меркель
20:55 07-12-2020
Путин поговорил о Навальном с Меркель