Повысили проезд в автобусах Бердска с 15 декабря 2020: мэру доложили о росте тарифа

Водители автобусов в Бердске соблюдают масочный режим

На расширенном аппаратном совещании в мэрии Бердска 7 декабря начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежна Нятина доложила главе города Евгению Шестернину, что общественный транспорт работает в плановом режиме.

На прошлой неделе в соответствии с графиком было проведено пять контрольных мероприятий по соблюдению масочного режима. 93% процента пассажиров были в масках.

Также она рассказала, что с 15 декабря 2020 года стоимость проезда в муниципальных автобусах автобусах в Бердск увеличится на 1 рубль и станет 25 рублей, сообщили в пресс-центре мэрии.

«Состоялось совещание с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по поводу 510 маршрута. На прошлой неделе значительных нарушений графика не было зафиксировано, проверки ведутся ежедневно», - добавила Надежда Нятина.