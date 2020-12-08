БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
10:51 08.12.2020
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Сделал снимок уникальной галактики Hubble
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Ковидный бунт: создали «Карту сопротивления» бары и рестораны России
11:45 08-12-2020
БердскОбанкротился владелец котельной с долгами почти в 700 млн рублей в Бердске. Мэр вычеркнул его из городской схемы теплоснабжения
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БердскНа аптечный склад «Катрен» в Бердске требуется ВАХТЕР
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