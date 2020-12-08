Все для электричества - только в «Центре услуг электроснабжения» в Бердске

«Центр услуг электроснабжения» в Бердске оперативно и качественно решает все проблемы, касающиеся этой сферы. Мы оказываем полный спектр услуг - от проектирования до ввода в эксплуатацию, от продажи лампочки до поставки сложного оборудования. Доверьте столь важное направление профессионалам. А хорошие скидки — еще один повод обратиться именно к нам.
Наша компания занимается решением вопросов любой сложности:
- Выполнение электромонтажных работ, прокладка силовых кабельных линий, осветительных кабельных линий, монтаж подстанций и КТПН, монтаж воздушных линий электропередач;
- Монтаж новых сетей и оборудования, реконструкция, ремонт существующих;
- Замена вводов, учетов электроэнергии; вынос и инструментальная проверка учетов;
- Осмотр, оценка, дефектование, тепловизионное обследование и пирометрические измерения;
- Отыскание повреждений, испытания, контрольно-измерительные работы (измерение сопротивления изоляции, контура заземления и т. п.);
- Оперативно-техническое обслуживание электросетей;
- Проектирование, сметные расчеты, разделы проектов; однолинейные схемы, согласование.
- Оказание услуг: от получения технических условий на подключение до сдачи полного пакета исполнительной документации и консультации;
- Пусконаладочные работы, настройка релейной защиты и автоматики;
- Ревизия контактных соединений и чистка изоляции.
- Предоставление сертифицированных материалов;
Электромонтажные работы производятся с соблюдением всех требований ПУЭ и СП, СНИПов.
С полным спектром наших услуг можно ознакомиться на сайте: www.rs-energy.ru
Кроме того, мы занимается розничной и оптовой торговлей товаров по электрике.
Магазин, где вы найдете все необходимое, находиться по адресу:
г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 1А
Здесь можно приобрести или заказать любой товар для электроснабжения -
от лампочки до силового оборудования — оптом и в розницу.
Для пенсионеров отдельная скидочная программа.
C ассортиментом можно ознакомиться на www.rs-energy.ru и уточнить по телефонам:
8-923-707-99-55, 8-923-121-69-74, 227-91-93,
либо по электронной почте: rse01@yandex.ru. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
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