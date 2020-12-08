Все для электричества - только в «Центре услуг электроснабжения» в Бердске

Доверьте сложные вопросы профессионалам. В одном месте Вам предоставят полный спектр услуг. Вы можете рассчитывать на качество, оперативность и скидки.

«Центр услуг электроснабжения» в Бердске оперативно и качественно решает все проблемы, касающиеся этой сферы. Мы оказываем полный спектр услуг - от проектирования до ввода в эксплуатацию, от продажи лампочки до поставки сложного оборудования. Доверьте столь важное направление профессионалам. А хорошие скидки — еще один повод обратиться именно к нам.

Наша компания занимается решением вопросов любой сложности:

Выполнение электромонтажных работ, прокладка силовых кабельных линий, осветительных кабельных линий, монтаж подстанций и КТПН, монтаж воздушных линий электропередач;

Монтаж новых сетей и оборудования, реконструкция, ремонт существующих;

Замена вводов, учетов электроэнергии; вынос и инструментальная проверка учетов;

Осмотр, оценка, дефектование, тепловизионное обследование и пирометрические измерения;

Отыскание повреждений, испытания, контрольно-измерительные работы (измерение сопротивления изоляции, контура заземления и т. п.);

Оперативно-техническое обслуживание электросетей;

Проектирование, сметные расчеты, разделы проектов; однолинейные схемы, согласование.

Оказание услуг: от получения технических условий на подключение до сдачи полного пакета исполнительной документации и консультации;

Пусконаладочные работы, настройка релейной защиты и автоматики;

Ревизия контактных соединений и чистка изоляции.

Предоставление сертифицированных материалов;

Электромонтажные работы производятся с соблюдением всех требований ПУЭ и СП, СНИПов.

С полным спектром наших услуг можно ознакомиться на сайте: www.rs-energy.ru

Кроме того, мы занимается розничной и оптовой торговлей товаров по электрике.

Магазин, где вы найдете все необходимое, находиться по адресу:

г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 1А

Здесь можно приобрести или заказать любой товар для электроснабжения -

от лампочки до силового оборудования — оптом и в розницу.



У нас существует гибкая система скидок для постоянных клиентов и оптовиков.

Для пенсионеров отдельная скидочная программа.

C ассортиментом можно ознакомиться на www.rs-energy.ru и уточнить по телефонам:

8-923-707-99-55, 8-923-121-69-74, 227-91-93,

либо по электронной почте: rse01@yandex.ru. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

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