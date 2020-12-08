08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Все для электричества - только в «Центре услуг электроснабжения» в Бердске

15:40 08.12.2020
0

Доверьте сложные вопросы профессионалам. В одном месте Вам предоставят полный спектр услуг. Вы можете рассчитывать на качество, оперативность и скидки.

% name% title

«Центр услуг электроснабжения» в Бердске оперативно и качественно решает все проблемы, касающиеся этой сферы. Мы оказываем полный спектр услуг - от проектирования до ввода в эксплуатацию, от продажи лампочки до поставки сложного оборудования. Доверьте столь важное направление профессионалам. А хорошие скидки — еще один повод обратиться именно к нам.

Наша компания занимается решением вопросов любой сложности:

  • Выполнение электромонтажных работ, прокладка силовых кабельных линий, осветительных кабельных линий, монтаж подстанций и КТПН, монтаж воздушных линий электропередач;
  • Монтаж новых сетей и оборудования, реконструкция, ремонт существующих;
  • Замена вводов, учетов электроэнергии; вынос и инструментальная проверка учетов;
  • Осмотр, оценка, дефектование, тепловизионное обследование и пирометрические измерения;
  • Отыскание повреждений, испытания, контрольно-измерительные работы (измерение сопротивления изоляции, контура заземления и т. п.);
  • Оперативно-техническое обслуживание электросетей;
  • Проектирование, сметные расчеты, разделы проектов; однолинейные схемы, согласование.
  • Оказание услуг: от получения технических условий на подключение до сдачи полного пакета исполнительной документации и консультации;
  • Пусконаладочные работы, настройка релейной защиты и автоматики;
  • Ревизия контактных соединений и чистка изоляции.
  • Предоставление сертифицированных материалов;

Электромонтажные работы производятся с соблюдением всех требований ПУЭ и СП, СНИПов.

С полным спектром наших услуг можно ознакомиться на сайте: www.rs-energy.ru

% name% title

Кроме того, мы занимается розничной и оптовой торговлей товаров по электрике.

Магазин, где вы найдете все необходимое, находиться по адресу:
г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 1А
Здесь можно приобрести или заказать любой товар для электроснабжения -
от лампочки до силового оборудования — оптом и в розницу.

У нас существует гибкая система скидок для постоянных клиентов и оптовиков.
Для пенсионеров отдельная скидочная программа.

C ассортиментом можно ознакомиться на www.rs-energy.ru и уточнить по телефонам:
8-923-707-99-55, 8-923-121-69-74, 227-91-93,
либо по электронной почте: rse01@yandex.ru. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

% name% title

На правах рекламы.

все для электричества в Бердске лампочки услуги электроснабжения в Бердске электромонтажные работы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему принял российское гражданство футболист Марио Фернандес?
16:30 08-12-2020
Почему принял российское гражданство футболист Марио Фернандес?
Заболела коронавирусом актриса Рената Литвинова
16:26 08-12-2020
Заболела коронавирусом актриса Рената Литвинова
Можно ли получить водительские права, обучаясь дистанционно?
16:20 08-12-2020
Можно ли получить водительские права, обучаясь дистанционно?
БердскСтартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория 1
16:16 08-12-2020
Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория
Рассказали о передаче Крыма Украине "с перепоя" в Швеции
16:15 08-12-2020
Рассказали о передаче Крыма Украине
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
16:12 08-12-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Планетарные миксеры: преимущества бытовых помощников
16:06 08-12-2020
Планетарные миксеры: преимущества бытовых помощников
Доставка цветов по Москве
16:04 08-12-2020
Доставка цветов по Москве
Производителей автомобилей отличает не только практичность
16:02 08-12-2020
Производителей автомобилей отличает не только практичность
Блок управления автоматического включения резерва БУАВР.КИ
16:00 08-12-2020
Блок управления автоматического включения резерва БУАВР.КИ