Должа ли женщина зарабатывать больше мужа? Может ли это разрушить семью

В современном мире и женщина, и мужчина в праве зарабатывать столько, сколько хочется. Но что если жена обеспечивает семью и получает больше, чем муж? И как это влияет на его эго?

Мир меняется и важно помнить, что у каждого из нас есть право выбора

Для справки: Елена Божук, эксперт

Врач-психолог, кандидат медицинских наук;

Если девушка зарабатывает больше парня…

Стереотипным продолжением этой фразы обычно являются предположения о том, что такая финансовая асимметрия обязательно должна внести разногласия в отношения, что подобная ситуация влияет на мужское Эго… Так ли это и стоит ли бить тревогу, если подобная ситуация вам откликается?

На самом деле, когда люди в паре сравнивают, кто сколько зарабатывает, речь идет не о деньгах, а о попытке прояснить значимость собственной личности в союзе. С точки зрения патриархального уклада семьи, мужчина должен быть опорой и добытчиком. Если пара выбрала такую модель отношений, естественно, что и женщина, и мужчина имеют определенные чувства по отношению к ситуации, основанной на финансовой разности. Женщина, беря на себя роль кормильца, сталкивается с чувством базовой незащищенности, а мужчина, отдавая эту роль, теряет чувство собственной ценности.

Мир меняется и важно помнить, что у каждого из нас есть право выбора. И женщина, и мужчина в праве зарабатывать столько, сколько хочется. Потребности людей в XXI веке меняются и на смену "золотому стандарту" приходит осознание значимости эмоциональной близости, наличия удовольствия в жизни, личностной реализации… В связи с этим, каждая современная пара формирует собственную модель семьи и это больше походит на партнерские отношения, в которых оптимально сбалансированы те характеристики, которые для двоих о гармонии и счастье.

Деньги — это вершина айсберга. Если вас тревожит финансовая ситуация в семье, действительно, важно разобраться во всем и внести ясность. Но за острым денежным вопросом в любом случае скрывается дисбаланс в отношениях. Важно учиться говорить прямо о своих страхах и переживаниях, но еще лучше — заранее проговаривать/договариваться о семейном укладе.

Большинство семейных проблем происходит от недосказанности. Помните, что ни вы, ни ваш партнер не умеет читать ваши мысли. Умение открыто говорить обо всем, что волнует в отношениях, важная составляющая близости между двумя людьми.

Источник: hochu.ua