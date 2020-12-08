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Общество / Стиль жизни

Что никогда нельзя делать после расставания? 4 табу после разрыва

02:00 08.12.2020 Фото: pxfuel.com
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Мстить человеку за то, что у вас не сложилось – не надо. Вы делаете только хуже себе.

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Помните, разрыв долгих отношений — это не конец света. Вы еще встретите своего человека
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Что никогда нельзя делать после расставания? 4 табу после разрываКак пережить расставание после долгих отношений? 5 советов экспертаЕщё 274 новостей

Узнайте, что не стоит делать после того, как вы расстались со второй половиной.

Сдерживать свои эмоции

Вам нужно дать себе время, но не затягивайте. Выкройте пару дней побыть наедине со своими мыслями. Вам нужно все осмыслить, принять. Не сдерживайте себя в эмоциях. Если вы сразу начнете жить, как ни в чем не бывало, то лишь усугубите ситуацию. Накапливать эмоции плохо – тяжкий груз на душе не даст вам покоя.

Начинать новые отношения

Вы расстались и вам накрывает мысль, что рядом никого нет? Спешите найти нового спутника жизни, но постарайтесь рассуждать здраво и не искать сразу замену ушедшим отношениям. Сначала нужно прийти в себя, а только потом начинать новые отношения.

Не обращаться за поддержкой

Все мы разные, и кому-то расставание может дастся легко, а кто-то принимает этот удар более сложней. Вам тяжело справиться с ситуацией? Не бойтесь обращаться за поддержкой к своим родным, подруге, близкому человеку. В таких вопросах еще помогают психологи. Специалист разберет ваш случай и даст вам дельные советы.

Мстить

Бывает так, что расставание не всегда по обоюдному согласию. Да, отпускать сложно. Но мстить человеку за то, что у вас не сложилось – не надо. Вы делаете только хуже себе. Сделаете что-то плохое, а потом будете жалеть – оно того не стоит! Поверьте, наступит время, когда вам полегчает, а исправить содеянное уже будет нельзя. Не стоит также замыкаться в себе и избавляться от памятных вещей и фотографий. Помните, разрыв долгих отношений — это не конец света. Вы еще встретите своего человека. Примите все как опыт, учитесь расставаться красиво и с достоинством.

Источник: ivona.bigmir.net

вторая половина отношения расставание
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