8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Что принято делать в этот день и как его отмечать

Именно с этого дня верующие начинают готовиться к Рождеству Христову* и петь на утренних службах «Христос рождается — славьте!»

8 декабря православные христиане отмечают отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Во вторник, 8 декабря, православные христиане отмечают отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Суть праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм возник на основании церковного Предания. Согласно нему, когда Деве Марии исполнилось три года, её благочестивые родители, Иоаким и Анна, решили исполнить обет, который они дали ранее: отдать дочь на служение Богу, приведя её в Иерусалимский храм.

У входа в храм была лестница, которая имела 15 ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в него. Родители поставили маленькую Марию на первую ступень, и она без посторонней помощи поднялась на неё, где её встретил первосвященник Захария, отец Иоанна Предтечи, который ввёл девочку в самое священное место в храме.

Именно с этого дня верующие начинают готовиться к Рождеству Христову* и петь на утренних службах «Христос рождается — славьте!»

Что такое «Отдание праздника»?

В православной традиции самые известные и важные события христианской жизни празднуются несколько дней. Это время называется попразднством.

Отданием же называется последний день попразднства, причём, как правило, он сопровождается не меньшими торжествами, чем первый день праздника.

Другое название этого церковного действа — аподосис, что в переводе с греческого означает «возвращение».

Отдание является не чем иным, как возвращением и переосмыслением верующим человеком важного церковного праздника спустя определённое время.

Таким образом, 4 декабря (21 ноября по старому стилю) православный мир отмечал Введение во храм Пресвятой Богородицы. А 8 декабря (25 ноября по старому стилю) отмечается отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это будет заключительный день церковных торжеств, посвящённых этому христианскому празднеству.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Отмечается православным миром 25 декабря (7 января).

Источник: aif.ru