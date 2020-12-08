Стильные идеи маникюра на Новый год 2021 на короткие ногти

Когда речь идет о коротких ногтях, то важно их не утяжелять обилием декора, а еще лучше — отдать предпочтение дизайну в стиле минимализм.

Идеи для маникюра на Новый год 2021 на короткие ногти придадут образу завершенности и помогут выглядеть стильно

Идеи для маникюра на Новый год 2021 на короткие ногти придадут образу завершенности и помогут выглядеть стильно. Самый простой способ создать праздничный дизайн ногтей — изобразить на базовом цветет лака что-нибудь тематическое: снежинки, елочные шары, снеговики, наклеить конфетти, переливающиеся блестки или стразы.

Какой цвет ногтей лучше всего подходит для новогоднего маникюра

С Новым годом больше всего ассоциируется красный в любых его проявлениях.

Это может быть алый, бордовый, винный и более нежные, полупрозрачные оттенки красного, которые подарят хорошее настроение как своей обладательнице, так и окружающим.

Если цвет избран, то дело за малым — создать праздничный маникюр. Он может быть монохромным, с декором или вообще без него.

Матовый маникюр с пудрой, с фольгой, со слюдой, с конфетти, с бусинами, с кристаллами — все это отлично подойдет, потому что такой дизайн будет выглядеть торжественно.

Красный с перламутром или нежным сиянием.

И хотя яркий цвет может кому-то показаться экспрессивным, но в дополнение к новогоднему наряду он подойдет как для вечеринки в шумном клубе, так и для корпоратива в офисе.

Идеи новогоднего маникюра на короткие ногти

Когда речь идет о коротких ногтях, то важно их не утяжелять обилием декора, а еще лучше — отдать предпочтение дизайну в стиле минимализм.

Незамысловатые узоры, аккуратные аппликации, ровные, четкие линии, если это авторский рисунок.

Как вариант, сделать однотонный маникюр, дополнив его любым акцентом, размещенным на одном или двух пальцах каждой руки.

Тепло и уютно выглядит «вязаный» маникюр.

Опытный мастер без проблем справиться с задачей, формируя объемный рисунок на ногтевых пластинах, напоминающий узорный свитер.

Для его создания используют матовый топ и втирку, придающую невероятное сияние и изысканность все образу.

Сверкающие камни, бисерины и жемчуг — это дорого и эффектно. Хрустальная крошка и кристальная пудра станут ярким штрихом в модном праздничном дизайне.

Беспроигрышный вариант — французский и лунный маникюр, давно ставшие классикой.

Для френча, который претерпел в 2020 году заметные изменения, теперь допустим цветной край ногтя, хотя раньше «улыбку» делали только белой.

Дизайн ногтей в любой технике всегда можно украсить оригинальным декором, привнося ноту торжественности и особого шарма.

Для торжественных случаев подходит золотой и серебряный маникюр, когда одним цветом гель-лака с блестками покрываются все ногти или только несколько из них.

Интересно и нестандартно смотрится дизайн ногтей с «изморозью», когда визуально создается впечатление, словно на ногтях витиеватые узоры от мороза, как зимой бывает на оконном стекле.

Оптимальное решение для Нового года — «кружевной» маникюр. Он применим для любого выхода в свет и торжества.

Источник: rsute.ru