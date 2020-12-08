7 признаков глупой женщины

Существует мнение, что глупышки больше следят за своей внешностью

Мужчины рассказали, каких женщин они считают «глупыми». Их «знания» помогают обходить стороной подобных представительниц прекрасного пола. Но некоторые жаждут видеть рядом с собой именно таких девушек.

Признаки глупой женщины

Хочет казаться разносторонней

Сегодня она роковая женщина, завтра – юная глупышка, послезавтра придумает еще что-то. За таким поведением кроется желание казаться «особенной», «не такой как все». Глупость в том, что каждый человек – индивидуален, не стоит пытаться понравиться кому-то или что-то доказать.

Жаждет много внимания

Чем больше внимания, тем лучше. Даже если разговор идет на какую-то интересную тему, женщина перетянет разговор на себя. Если на нее не обращают внимания, впадает в уныние. Глупышки не могут осознать, что они – не центр Вселенной.

Рассказывает одни и те же истории

С подругами они постоянно сплетничают, обсуждают одни и те же истории по кругу. Глупым женщинам не о чем поговорить. Некоторые умудряются выдумывать истории на ходу, меняя героев и ход событий.

Любят подстраиваться

Глупые женщины одеваются как любимая актриса, слушают музыку своего мужчины, читают книги подруги. У них совершенно нет своего мнения. Во время споров она рассеяно смотрит на участников беседы и не может сказать что-то толковое.

Строит из себя жертву

Во время просмотра фильма она видит несчастного героя и громко заявляет: «Ой, так это же я!». Им нравится, когда окружающие их жалеют. Таким способом они привлекают к себе внимание.

Ревность

Умные женщины понимают, что ревность и слежка – признаки неуверенности в себе. К тому же мужчины терпеть этого не могут. Статистика показывает, что изменяют чаще всего ревнивицам. Зато глупышки еще долго будут рассказывать, как стали жертвой обмана.

Советы из Интернета

Иногда полезно прислушиваться к советам из Интернета, но глупышки не умеют выделять ценное из информационного мусора. Они слепо следуют написанному, а умные – адаптируют советы под себя.

Почему мужчины выбирают глупых женщин

Рядом с ней появляется чувство превосходства

Сотрудники брачных агентств подчеркивают, что мужчины чаще выбирают женщин без высшего образования. Представители сильного пола любят смотреть на своих избранниц свысока. Завоевать умную женщину – задача не из простых. Некоторым проще найти глупышку, которая будет открывать рот от удивления после каждого сказанного слова. Такие девушки не ставят высоких требований к представителям сильного пола. Ей легко внушить, что правильно, а что нет.

Она постоянно в хорошем настроении

Психологи доказали, что недалекие люди более оптимистичны. По причине низкого интеллекта они получают от всего удовольствие. Мужчины хотят видеть с собой улыбающуюся, вечно хихикающую девушку.

Они много внимания уделяют внешности

Существует мнение, что глупышки больше следят за своей внешностью. Мужчинам на самом деле нравятся ухоженные женщины: с красивыми волосами, ногтями, с аккуратным макияжем, в чистой одежде.

Источник: rsute.ru