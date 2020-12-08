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Общество / Стиль жизни

7 признаков глупой женщины

01:00 08.12.2020 Фото: pikist.com
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Сотрудники брачных агентств подчеркивают, что мужчины чаще выбирают женщин без высшего образования.

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Существует мнение, что глупышки больше следят за своей внешностью

Мужчины рассказали, каких женщин они считают «глупыми». Их «знания» помогают обходить стороной подобных представительниц прекрасного пола. Но некоторые жаждут видеть рядом с собой именно таких девушек.

Признаки глупой женщины

Хочет казаться разносторонней

Сегодня она роковая женщина, завтра – юная глупышка, послезавтра придумает еще что-то. За таким поведением кроется желание казаться «особенной», «не такой как все». Глупость в том, что каждый человек – индивидуален, не стоит пытаться понравиться кому-то или что-то доказать.

Жаждет много внимания

Чем больше внимания, тем лучше. Даже если разговор идет на какую-то интересную тему, женщина перетянет разговор на себя. Если на нее не обращают внимания, впадает в уныние. Глупышки не могут осознать, что они – не центр Вселенной.

Рассказывает одни и те же истории

С подругами они постоянно сплетничают, обсуждают одни и те же истории по кругу. Глупым женщинам не о чем поговорить. Некоторые умудряются выдумывать истории на ходу, меняя героев и ход событий.

Любят подстраиваться

Глупые женщины одеваются как любимая актриса, слушают музыку своего мужчины, читают книги подруги. У них совершенно нет своего мнения. Во время споров она рассеяно смотрит на участников беседы и не может сказать что-то толковое.

Строит из себя жертву

Во время просмотра фильма она видит несчастного героя и громко заявляет: «Ой, так это же я!». Им нравится, когда окружающие их жалеют. Таким способом они привлекают к себе внимание.

Ревность

Умные женщины понимают, что ревность и слежка – признаки неуверенности в себе. К тому же мужчины терпеть этого не могут. Статистика показывает, что изменяют чаще всего ревнивицам. Зато глупышки еще долго будут рассказывать, как стали жертвой обмана.

Советы из Интернета

Иногда полезно прислушиваться к советам из Интернета, но глупышки не умеют выделять ценное из информационного мусора. Они слепо следуют написанному, а умные – адаптируют советы под себя.

Почему мужчины выбирают глупых женщин

Рядом с ней появляется чувство превосходства

Сотрудники брачных агентств подчеркивают, что мужчины чаще выбирают женщин без высшего образования. Представители сильного пола любят смотреть на своих избранниц свысока. Завоевать умную женщину – задача не из простых. Некоторым проще найти глупышку, которая будет открывать рот от удивления после каждого сказанного слова. Такие девушки не ставят высоких требований к представителям сильного пола. Ей легко внушить, что правильно, а что нет.

Она постоянно в хорошем настроении

Психологи доказали, что недалекие люди более оптимистичны. По причине низкого интеллекта они получают от всего удовольствие. Мужчины хотят видеть с собой улыбающуюся, вечно хихикающую девушку.

Они много внимания уделяют внешности

Существует мнение, что глупышки больше следят за своей внешностью. Мужчинам на самом деле нравятся ухоженные женщины: с красивыми волосами, ногтями, с аккуратным макияжем, в чистой одежде.

Источник: rsute.ru

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