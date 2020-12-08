Можно ли получить водительские права, обучаясь дистанционно?

Прохождение дистанционного курса обучения не освобождает водителя от необходимости посещать практические занятия на автодроме и в городских условиях и сдавать потом "физический" экзамен в ГИБДД.

Перед заключением договора на обучение убедиться, что автошкола имеет право оказывать услуги дистанционного обучения

Действительно, учиться "на дистанционке" удобно: нет необходимости тратить время на посещение очных занятий, можно обучаться в комфортных условиях и часто - в зависимости от особенностей предмета обучения - проходить обучающую программу в удобное время и в индивидуальном темпе. Важно и то, что чаще всего дистанционное обучение обходится дешевле, чем обучение непосредственно на занятиях.

Плюс ко всему: дистанционное обучение, как и дистанционная работа в период пандемии коронавируса, стали уже не просто роскошью, а порой единственной альтернативой получить знания и продолжать профессиональную деятельность.

А можно ли также учиться в автошколе, и не присутствуя физически на занятиях, дойти до экзамена?

Достаточно давно, до 2013 года, в России существовала возможность индивидуально готовиться к экзамену на получение права управления автомобилем. То есть можно было, например, самостоятельно изучить всю теорию, а практику отработать вместе с сертифицированным инструктором на учебном автомобиле. После такой подготовки оставалось только написать соответствующее заявление в ГИБДД и прийти на экзамен.

Но возможности для самостоятельной подготовки у начинающих водителей, а также возможности сдать на права экстерном, больше нет.

Но зато у автошкол есть право предоставлять дистанционные программы обучения. Такая возможность предусмотрена в ФЗ N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Важный нюанс заключается в том, что заниматься на "дистансе" можно только в той автошколе, которая имеет для этого соответствующую лицензию.

И, конечно же, прохождение дистанционного курса обучения не освобождает водителя от необходимости посещать практические занятия на автодроме и в городских условиях и сдавать потом "физический" экзамен в ГИБДД.

Формат дистанционного обучения в автошколах чаще всего реализован в виде видеолекций, вебинаров, текстовых заданий, отработка которых осуществляется в режиме обратной связи с преподавателем. Все это просто и легко и доступно любому при наличии стабильного подключения к интернету. Обычно объем знаний, который доступен слушателям дистанционного курса, соответствует и по продолжительности, и по объему программе очных занятий.

Дистанционный формат обучения, который сейчас предоставляют многие автошколы, уже стал площадкой и для реализации мошеннических схем. Поэтому для того, чтобы не попасться на обманщиков, необходимо перед заключением договора на обучение убедиться, что автошкола имеет право оказывать услуги дистанционного обучения, а также удостовериться в том, что объем обучающей программы соответствует учебному плану, который рекомендует ГИБДД и Минобразования.

Источник: РГ