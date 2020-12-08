8 декабря - Международный день художника: Афоризмы и цитаты лучших художников всех времен

День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 году

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

Это не единственная дата, связанная с профессией художника. Украина празднует этот день в октябре, а в России он отмечается в отдельных регионах в разные дни – Курская область празднует День художника 9 августа, а Липецкая – 25 декабря.

Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником 20 века.

Так что единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось. Но, наверное, это и не плохо: пусть будет больше поводов поздравить тех, кто несет красоту искусства в нашу жизнь.

День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.

Профессии художника тысячи лет – еще древние люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В Средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня.

А вот что говорят художники о своей профессии:

«Художник освободился от всех идей, образов и представлений и проистекающих от них предметов, такова философия супрематизма, выводящая искусство к самому себе» (Казимир Малевич)

«Художник не является интеллигентом, когда изображает обнажённую женщину, он оставляет в нашем сознании мысль, что она собирается сразу одеться» (Одилон Редон)

«Художнику полезно время от времени справляться со скучной работой» (Огюст Ренуар)

«Кто хочет узнать обо мне как о художнике, должен внимательно изучать мои картины и пытаться узнать из них, кто я такой и что я хотел» (Густав Климт)

«Я извращенец, вуайерист, но для художника это совершенно нормально» (Сальвадор Дали)

«Я полагаю, что для художника нет ничего труднее, чем писать розу, но создать свою розу он может, лишь забыв обо всех розах, написанных до него» (Анри Матисс)

«Каждый ребёнок художник, трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста» (Пабло Пикассо)

Этот праздник – еще один повод вспомнить художников-творцов истории. Их глазами мы видим мир Древней Греции, представляем жизнь Средневековой Европы, осознаем, насколько прекрасен наш мир.

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Источник: calend.ru