День образования российского казначейства отмечается 8 декабря: Традиции важной даты и история

История казначейства неотделима от истории развития Российского государства в целом. А зарождение этой службы произошло ещё во времена Древней Руси.

Дата 8 декабря считается Днём образования российского казначейства

Дата 8 декабря считается Днём образования российского казначейства, в связи с тем, что в этот день в 1992 году Президент России Б.Н. Ельцин подписал Указ № 1556 «О Федеральном казначействе», согласно которому была создана система органов Федерального казначейства России.

История казначейства неотделима от истории развития Российского государства в целом. А зарождение этой службы произошло ещё во времена Древней Руси, когда при княжеских и боярских дворах появилась должность казначея – хранителя материальных ценностей (то есть казны). В связи с объединением русских княжеств в одно государство и соответственно расширением его границ, изменился и объем ценностей и требования к их сохранности. Так, в 15 веке в период правления Ивана III появились казённые дворы.

Следующие реформы в данной сфере произошли уже при Петре I, по указу которого в 1710 году для контроля за поступления налогов в государственную казну была создана Счётная или Казначейская контора (просуществовавшая до 1742 года). Продолжательницей реформ в финансовой системе страны стала Екатерина II, по распоряжению которой в 1775 году в каждой губернии были созданы казённые палаты, в чьи функции входил сбор налогов и других доходов на местах и обеспечение их сохранности (что, кстати, уже тогда стало делом государственной важности).

Следующим этапом развития казначейства стал манифест Александра I об учреждении министерств в 1802 году, согласно которому управление финансами было распределено между тремя ведомствами – Министерством финансов, Государственным казначейством и Государственным контролёром. Позднее, после ряда структурных преобразований, в 1821 году был создан Департамент Государственного казначейства в структуре Министерства финансов, ставший ядром всей системы казначейской службы России.

Именно с этого времени в царской России окончательно сложился, а затем был усовершенствован и отлажен четкий механизм деятельности казначейств от центрального – Департамента Государственного казначейства – до местных казначейств. Уже тогда происходит централизация государственного хозяйства, вводится единство бюджета. Все это привело к упрочению места казначейства в финансовой системе государства, которое в полном объеме стало вести бухгалтерское счетоводство по государственным доходам и расходам.

В связи с изменением политической ситуации в стране после Октябрьской революции 1917 года, изменилась и структура государственных органов. В 1918 году казначейство было расформировано, а его функции получили новые финансовые структуры – Наркомат финансов и Народный банк РСФСР, а затем – Министерство финансов СССР и союзных республик, Государственный банк СССР и его территориальные органы.

Указом Президента РФ от 8 декабря 1992 года и постановлением Правительства России от 27 августа 1993 года было принято решение о создании федерального казначейства в составе Министерства финансов РФ. С этого момента началось возрождение казначейства в России. Сегодня, после того, как возрождение столь сложного финансового института завершено, можно говорить о том, что созданная система не просто заработала, а работает эффективно.

Ведь казначейская система обеспечивает прозрачность бюджетных расходов, что было крайне важно в неспокойные 90-е годы прошлого века и не утратило своей актуальности в наши дни. От развития казначейства во многом зависит эффективность работы финансовой системы, как государства в целом, так и отдельных областей.

Сегодня Федеральное казначейство (Казначейство России) – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством РФ правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы страны, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета распорядителями и получателями средств федерального бюджета.

Федеральное казначейство в своей структуре имеет 87 территориальных органов и одну подведомственную организацию – Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», а оно само находится в ведении Министерства финансов РФ.

В настоящее время Управление Федерального казначейства демонстрирует все преимущества казначейской системы исполнения бюджета. Коллектив специалистов Управления успешно выполняет свои обязанности и делает всё возможное, чтобы обеспечивать: контроль за соблюдением бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса, осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, своевременное прохождение бюджетных средств, поступающих из федерального центра в регионы, и своевременное и качественное составление отчетности об исполнении федерального бюджета.

Источник: calend.ru