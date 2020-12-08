8 декабря - Праздник богини Ишчель: Кто поклонялся повелительнице народа Майя?

Согласно мифологии майя, Ишчель, или Иш-Чель, (что значит "госпожа радуга") — богиня плодородия, медицины, ткачества, деторождения, супруга верховного бога Ицамны.

В некоторых легендах Ишчель известна еще и под именем Повелительницы необыкновенной окружающей темноты

В южной Мексике фестиваль древней богини народа майя Ишчель (Ishchel) и в настоящее время отмечается с процессиями и ритуалами, благословляющими поля и лодки.

Согласно мифологии майя, Ишчель, или Иш-Чель, (что значит "госпожа радуга") — богиня плодородия, медицины, ткачества, деторождения, супруга верховного бога Ицамны.

В некоторых легендах Ишчель известна еще и под именем Повелительницы необыкновенной окружающей темноты, Повелительницы кровавых пятен, Повелительницы ночи, Всеохватывающей повелительницы. В основном она была объектом поклонения женщин. Также её называли Иш-Канлеом (паутина, которая ловит утреннюю росу).

Культ Ишчель распространился через юг Мексики, полуостров Юкатан (Yucatan) до Сальвадора.

Один из крупных островов Мексики называется Козумель (Cozumel), он расположен на расстоянии 20 километров от полуострова Юкатан. Остров был популярным местом паломничества в честь богини плодородия — Ишчель.

Источник: calend.ru