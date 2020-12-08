07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

8 декабря - Праздник богини Ишчель: Кто поклонялся повелительнице народа Майя?

05:00 08.12.2020 Фото: pxhere.com
0

Согласно мифологии майя, Ишчель, или Иш-Чель, (что значит "госпожа радуга") — богиня плодородия, медицины, ткачества, деторождения, супруга верховного бога Ицамны.

% name% title
В некоторых легендах Ишчель известна еще и под именем Повелительницы необыкновенной окружающей темноты

В южной Мексике фестиваль древней богини народа майя Ишчель (Ishchel) и в настоящее время отмечается с процессиями и ритуалами, благословляющими поля и лодки.

Согласно мифологии майя, Ишчель, или Иш-Чель, (что значит "госпожа радуга") — богиня плодородия, медицины, ткачества, деторождения, супруга верховного бога Ицамны.

В некоторых легендах Ишчель известна еще и под именем Повелительницы необыкновенной окружающей темноты, Повелительницы кровавых пятен, Повелительницы ночи, Всеохватывающей повелительницы. В основном она была объектом поклонения женщин. Также её называли Иш-Канлеом (паутина, которая ловит утреннюю росу).

Культ Ишчель распространился через юг Мексики, полуостров Юкатан (Yucatan) до Сальвадора.

Один из крупных островов Мексики называется Козумель (Cozumel), он расположен на расстоянии 20 километров от полуострова Юкатан. Остров был популярным местом паломничества в честь богини плодородия — Ишчель.

Источник: calend.ru

8 декабря 2020 богиня история миф праздник Праздник богини Ишчель
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам нравятся мифы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

8 декабря - Праздник богини Ишчель: Кто поклонялся повелительнице народа Майя?
05:00 08-12-2020
8 декабря - Праздник богини Ишчель: Кто поклонялся повелительнице народа Майя?
Должа ли женщина зарабатывать больше мужа? Может ли это разрушить семью
04:02 08-12-2020
Должа ли женщина зарабатывать больше мужа? Может ли это разрушить семью
8 декабря - Международный день художника: Афоризмы и цитаты лучших художников всех времен
03:00 08-12-2020
8 декабря - Международный день художника: Афоризмы и цитаты лучших художников всех времен
Что никогда нельзя делать после расставания? 4 табу после разрыва
02:00 08-12-2020
Что никогда нельзя делать после расставания? 4 табу после разрыва
7 признаков глупой женщины
01:00 08-12-2020
7 признаков глупой женщины
Актриса Марии Горбань опубликовала очень откровенное фото без трусиков
23:20 07-12-2020
Актриса Марии Горбань опубликовала очень откровенное фото без трусиков
Как научиться быстро засыпать и что делать, если сон не идет?
22:50 07-12-2020
Как научиться быстро засыпать и что делать, если сон не идет?
БердскПовысили проезд в автобусах Бердска с 15 декабря 2020: мэру доложили о росте тарифа
22:29 07-12-2020
Повысили проезд в автобусах Бердска с 15 декабря 2020: мэру доложили о росте тарифа
Почему нельзя убивать паука в доме? Важные приметы о пауках
22:20 07-12-2020
Почему нельзя убивать паука в доме? Важные приметы о пауках
БердскКнигу о погибших в Чечне бойцах Бердской бригады спецназа ГРУ пишет спецкор Олег Коршунов
22:09 07-12-2020
Книгу о погибших в Чечне бойцах Бердской бригады спецназа ГРУ пишет спецкор Олег Коршунов