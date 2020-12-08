Выплата пособий с 2021 года будет происходить напрямую, без участия работодателя

Фонд социального страхования с начала будущего года будет выплачивать пособия напрямую, а не через работодателей. Стоит отметить, что речь о тех больничных, которые составляют больше трех дней. Так, как пособия в первые три дня болезни должны платить работодатели.

ем, кто собирается отправиться в декретный отпуск, специалисты Фонда рекомендуют заранее открыть личный кабинет на сайте

Выплата пособий в России с 2021 года будет изменен. Это затронет тех, кто получает страховые выплаты по временной нетрудоспособности, среди которых, беременность, роды и уход за ребенком. Изменения также будут и в единовременных пособиях – при рождении малыша, если женщина становится на учет на ранних сроках беременности.

Что изменится в 2021 году в выплате пособий

Нововведения также распространяться на тех, кто получит травмы на рабочем месте или профессиональные заболевания. Среди них будут и те, кому нужны средства на проезд к месту лечения и обратно, если после несчастного случая это будет необходимо.

Фонд социального страхования с начала будущего года будет выплачивать пособия напрямую, а не через работодателей. Стоит отметить, что речь о тех больничных, которые составляют больше трех дней. Так, как пособия в первые три дня болезни должны платить работодатели.

Стоит отметить, что переход на новую систему длится на протяжении последних девяти лет. В настоящее время она введена в десяти регионах Российской Федерации. В будущем году планируется подключить еще 8 регионов, среди которых будут столица и Питер.

В настоящее время работает зачетная система. Работодатель платит больничные средства из своего бюджета, после чего фонд все компенсирует. Руководство компании просто уменьшает свои страховые взносы за счет выплаченных пособий.

Как изменение в выплатах пособий повлияет на работодателей

Для того, чтобы отказаться от работающей системы, если юридический аспект – в НК снесло правительство изменения, которые отменяют зачетную систему. Для сотрудников не изменится совершенно ничего, они, как и ранее, будут получать все компенсации. Нужно будет только принести больничный лист или сообщить его номер, если человек перевелся на электронный вариант.

К больничному листу нужно приложить заявление, где указывается счет для перевода средств. И только после этого начинается взаимодействие фонда и работодателя. Он уже оформит реестр и направит его в фонд. Все это нужно будет сделать на протяжении пяти дней, а фонд спустя еще 10 дней обработает данные и перешлет средства работнику.

Эксперты отмечают, что прямые платежи являются выгодными для работодателей. Им не нужно будет вникать в подробности оформления документов, поэтому и отчетность станет легче вести. Учитывая то, что сейчас весь обмен документами идет через электронные ресурсы, оформление пособий по больничным станет простейшим делом.

Для работников основным преимуществом нововведений будет гарантированная выплата пособий, теперь будет все равно, есть ли у начальства деньги, или нет. Во многих регионах не раз отмечали задержку выплат или уменьшение от того, что у руководства на тот момент не было чем платить.

Какая польза в изменении выплаты пособий для Фонда социального страхования

Вся система оплаты пособий станет более прозрачной и открытой. У государства ранее были подозрения о том, что работодатель ведет совсем разные расчеты с работниками и Фондом. Прямые выплаты позволят устранить такие подозрения.

Однако в новой системе есть свои подводные камни, которые несколько осложнят жизнь работников. Труднее всего будет получить справку о налогах на доходы физических лиц. Это распространяется, к примеру, на тех, что хотели бы получить налоговый вычет по ипотеке или образованию детей.

Налоги берут и с пособий по нетрудоспособности. Поэтому за справками, которые нужны для вычета, нужно будет обращаться не только в бухгалтерию, но и в Фонд, если человек болел более, чем три дня.

Тем, кто собирается отправиться в декретный отпуск, специалисты Фонда рекомендуют заранее открыть личный кабинет на сайте, чтобы получать выплаты без существенных задержек.

Источник: 1rre.ru