День казначейства отмечается 8 декабря 2020 года в России: История и красивые поздравления в праздник

В День казначейства традиционно поздравляются и награждаются лучшие сотрудники и ветераны Федерального казначейства России.

С Днем российского казначейства - 8 декабря 2020 года

День образования российского казначейства – является праздником в Российской Федерации, учрежденным Указом Президента России от 8 декабря 1992 года №1556, отмечаемым ежегодно 8 декабря. Созданная в этот день система органов Федерального казначейства России исторически берет свое начало из Древней Руси. Именно тогда на свет появилась должность казначея – представителя боярской или княжеской администрации для управления материальными ценностями государства. Пройдя длинный и трудный путь развития, в настоящее время приоритетом этой государственной структуры является выработка оптимального решения по финансовому управлению государственными ресурсами, а также контроль за использование бюджета страны. В День казначейства традиционно поздравляются и награждаются лучшие сотрудники и ветераны Федерального казначейства России.

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С Днем казначейства поздравляю,



Желаю полной вам казны,Чтоб в интересную работуВсегда вы были влюблены.

Желаю силы вам, здоровья,

Бюджет страны беречь всегда,

Чтоб государственные средства

Не шли «на лево» никогда.

Пускай растет зарплата ваша,



И нервы будут пусть крепки,Желаю счастья и удачи,К успеху были чтоб близки.

***

Казначейства роль важна,

Процветать страна должна.

Управлять таким бюджетом,

Повышать доход при этом.

Пусть ваши сбудутся мечты,

С удачей будьте вы на «ты»,

Пусть радость окружает дом,

И только счастье будет в нем!

***

Поздравляю с Днём образования российского казначейства. Желаю больших возможностей и огромных средств, стабильного благосостояния и успехов во всём, неиссякаемого бюджета и растрат с великой пользой.

***

Казначейство отмечает



Праздник нынче славный свой.Я желаю, коллективу,Быть сплоченною семьей.

Пусть казна растет лишь наша,

Множиться пускай приход.

Ну а милым казначеям

Жить желаю без невзгод.

***

Казначейство поздравляем

С этим ярким, чудным днем,

Процветания желаем

И больших побед во всем.

Много лет еще работать,

Пользу обществу нести,

Чтоб проблемы и заботы

Не встречались на пути.

***

Всех казначеев огромной державы

Сегодня хочу я поздравить по праву!

Ведь нужно признать, что наша казна

Для нашей страны очень сильно важна!

Пускай постоянно растет наш доход,

Чтоб счастливо жил в России народ!

Финансы пускай всем во благо идут,



Чтоб в нашей стране царил мир и уют!

***

Старинное, славное дело —

Беречь государства казну:

Дать денег на верное дело,

Не дать ни рубля брехуну.

Без вас министерство финансов

Почти что как воин без рук.



Какие же специалистыТак верно бюджет сберегут?

Никто кроме вас. Так пусть же

Судьба дарит больше тепла,

Пусть жизнь будет верным делом

И будет полна казна!

***

Плывут рекою деньги,



Плывут они в казну,Суровы казначеи,Как будто на посту.

День казначейства важен

Для блага всей страны,

И вас мы поздравляем,

Удачи в ваши дни.

Здоровья, оптимизма,



Спокойствия во всём,Предельного внимания,И красоты кругом.

***

Казначейство поздравляем

С днём его создания

И от всей души желаем

Только процветания.

Золотой запас страны

Чётко пусть хранится,

Все дефолты не страшны,

Кризис не случится.

Казначеям за их труд

Также пожелаем,

Пусть зарплаты возрастут,

Станут будни раем!

***

Казначейство отмечает

Свой сегодня день рождения,

Финпотоками желаю

Управлять вам без сомнения.

Нервная работа ваша

Дарит пусть доход приличный,

Пусть идет карьера вверх,



Будет все пускай отлично.

***

Казначеи, поздравляю

С вашим праздником, ребята,

Будет пусть работа в радость,

Будет пусть казна богата.

Ждут пускай вас продвижения,

Рост оклада, позитив,



Будет пусть всегда сплоченнымВаш прекрасный коллектив.

Источник: pozdravok.ru