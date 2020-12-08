10 000 в декабре: выплаты на ребенка до 16 лет ждут в 2020 году российские семьи

Ситуация в России с COVID-19 не стала лучше. По-прежнему люди болеют и умирают, существуют определенные ограничения. Многие россияне потеряли работу или временно сидят дома. Именно поэтому семьи прост государство продлить выплаты на детей до 16 лет.

Российские семьи с детьми несколько месяцев подряд получали выплаты по 10 тыс. рублей от государства

Будут ли выплаты на ребенка до 16 лет по 10 тыс. рублей от Путина в декабре 2020 года – вопрос, который часто задают российские семьи. Известно, что даже многие подписали петицию с просьбой о такой выплате. В Госдуме пояснили, будут такие выплаты или нет.

Российские семьи с детьми несколько месяцев подряд получали выплаты по 10 тыс. рублей от государства. Некоторые надеются, что в декабре они тоже получат на карточные счета такую же сумму.

Петиция о выплатах 10 000 рублей на детей до 16 лет

Многие российские семьи, которые ранее уже неоднократно получали 10 тыс. рублей на ребенка, надеются на их возобновление. В Интернете даже появилась информация о том, что с 10 декабря 2020 года якобы выплаты возобновятся.

Ситуация в России с COVID-19 не стала лучше. По-прежнему люди болеют и умирают, существуют определенные ограничения. Многие россияне потеряли работу или временно сидят дома. Именно поэтому семьи прост государство продлить выплаты на детей до 16 лет.

В Сети появилась петиция, которую подписали более 250 тыс. граждан. Они просят государство возобновить выплаты, поскольку многие семьи с детьми оказались в сложной жизненной ситуации из-за распространения коронавируса в России. Однако это «документ» размещен в социальных сетях и по всей видимости дальше никуда не пойдет.

Будут ли выплаты на детей до 16 лет в декабре 2020 года

Вся информация о том, что в декабре 2020 года вновь начнут выплачивать семьям с детьми до 16 лет по 10 тыс. рублей, находятся только в Интернете. Никаких официальных данных по этому поводу нет.

В Госдуме сообщили, что многие российские семьи находятся в трудной ситуации в связи с распространением COVID-19. По мнению депутатов, было бы неплохо им помочь, но решение принимает правительство. На данный момент времени пока не ясно, будет возобновление выплаты пособий или нет.

Депутаты считают, что при необходимости деньги можно найти, несмотря на то, что уже конец года. К примеру, их можно взять из правительственного резерва, который составляет 11 трлн рублей. Более того, в Думе считают, что такое решение должно быть не разовым, а постоянным, по крайней мере, пока в России не побороли COVID-19.

Однако пока что это только слова. На данный момент времени никаких конкретных решений по выделению средств для выплат семьям с детьми до 16 лет в декабре, нет. Пока что неизвестно, будут ли они приниматься в ближайшее время. В правительстве молчат.

В Госдуме предлагали продлить выплаты на детей до 16 лет

Поддержка со стороны государства в период пандемии – это очень важно. Вирус никуда не делся, а выплаты остановились. На сегодняшний день многие россияне гадают, получат ли они вновь по 10 тыс. рублей на детей в декабре 2020 года.

В Госдуме предлагали продлить выплаты. С такой инициативой выступила «Справедливая Россия». Однако это предложение не нашло поддержки среди народных избранников. Депутаты заявили, что этот вопрос должно решать правительство.

В Думе считают, что если в декабре 2020 года такие выплаты будут, то они должны быть направлены только тем семьям, которые действительно нуждаются в помощи. Для этого нужно определить доход семьи. Однако это только предложения. Никаких конкретных решений по выплатам на ребенка до 16 лет в декабре 200 года пока что не принято.

Источник: 1rre.ru