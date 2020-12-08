С Днём Художника красивые открытки и умопомрачительные поздравления в прозе 8 декабря 2020 года

С Днем художника - 8 декабря 2020 года

Международный День Художника ежегодно отмечается 8 декабря и является неофициальным профессиональным праздником всех деятелей этого вида изобразительного искусства и тех кто увлекается или только учится художественному творчеству.

Поздравления художникам в прозе

Застыв у мольберта, ты молчаливо беседуешь с музой… Я смею тебя отвлечь лишь для того, чтобы внушить вдохновение сердечным поздравлением! С Днем художника! Пусть твое сердце радуется и в праздники, и в будни, пусть не станет в жизни огорчений! Живи счастливо, и пусть исполнятся все твои мечты!

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Что мы видим на картине? Палитру, сюжет… и самое главное – труд художника… В День художника я шлю тебе, творцу прекрасного, свои наилучшие пожелания, и желаю не только жизненных земных благ, но и душевного равновесия и светлого мировоззрения!

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Каким ты видишь мир? Словами не рассказать, но можно - нарисовать… Поздравляю с Днем художника! Пусть краски будут яркими не только на твоем холсте, но и в реальной жизни! Пусть твое окружение будет из верных друзей и родных людей, и каждый день богат улыбками! Радуйся удачам и смело ступай к своим целям!

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У тебя нет акварели и мольберта, ты творишь с помощью цифровых технологий, но ведь все равно – по духу и таланту настоящий художник! В твой профессиональный праздник я желаю тебе всегда иметь в избытке вдохновение и с легкостью исполнять любые заказы! И, конечно, пусть и в личной жизни все будет славно, словно на картинке!

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Богата наша земля талантами! Такими, как ты, например… Поздравляем с Днем художника! Твоего мастерства довольно не только для плодотворной работы, но и для того, чтобы передавать знания молодому поколению художников… Значит, ты приумножаешь прекрасное в нашем мире! Так позволь пожелать тебе заслуженного счастья!

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На картине жизнь играет благодаря художнику… А как живет он сам? В День художника мы пожелаем тебе жить только хорошо! Не знай разочарований и поражений, всегда будь на высоте, стремись к большему, но не будь к себе слишком строг! И никогда не забывай, что маленькая улыбка служит еще одним светлым лучиком для твоего нового дня!

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Поздравляем с Днем художника! Рисовать можно не только для галерей, но и для души… Так пусть для твоего хобби всегда находится минутка и нужные материалы! Будь человеком творческим и жизнерадостным, ведь мир такой большой и требует твоей особой, художественной оценки!

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Результат трудов художника чарует глаз… Мы видим как бы эмоциями… Но тут есть перспектива, законы светотени, анатомия и многие часы практических занятий… В День художника – примите мои поздравления и похвалы за то, что, с головой погружаясь в творчество, вы не забываете и о том, что нет предела совершенствованию таланта! Я желаю вам достигать желанных вершин и всегда ценить себя по достоинству!

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Твой путь был ясен с детства… Вчера - рисунки на обоях, сегодня – в работах чувствуется рука мастера… Поздравляем с Днем художника! Пусть фантазия летит на легких крыльях, и каждый день будет новым приключением, в котором есть место мечте, любви и удачи!

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Поздравляю с Днем художника! Твоим талантом мир становится чуточку прекраснее… Но, если отклониться от поэтического курса и перейти к прозе, то сегодня я от всего сердца хочу пожелать тебе долгих лет, крепкого здоровья, любви, удачи и непременного исполнения всех твоих желаний! И главное – оставайся всегда самим собой!

С Днем художника - 8 декабря 2020 года

С Днем художника - 8 декабря 2020 года

С Днем художника - 8 декабря 2020 года

С Днем художника - 8 декабря 2020 года

С Днем художника - 8 декабря 2020 года

С Днем художника - 8 декабря 2020 года

С Днем художника - 8 декабря 2020 года

С Днем художника - 8 декабря 2020 года

С Днем художника - 8 декабря 2020 года

Источник: fresh-cards.ru, text-master.ru