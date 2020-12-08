Какие молитвы читать на отдание Введения во Храм Пресвятой Богородицы 8 декабря 2020 года? Что нужно делать в Великий церковный праздник

Заключающий день огромного христианского праздника, отмечают верующие христиане 8 декабря 2020 года

МОЛИТВЫ Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы отмечается во всех православных храмах России

Заключающий день огромного христианского праздника, отмечают верующие христиане 8 декабря 2020 года. Отдание, взяло свое начало в празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы, когда родители Святой Девы Марии ввели ее в Храм Господа, чтобы Дева начала исполнять свое святое предназначение.

Предыстория торжества Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Величайший праздник христианства Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы входит в ряд Богородических праздников христиан по всему миру.

Первым в этой серии отмечается праздник Введения Святой Девы Марии в Храм Господний, который начинают отмечать 4 декабря. Именно в этот день начинается Рождественский, пост, это один из двух крупных постов в христианской вере, который заканчивается 7 января.

Торжество Введение в Храм Пресвятой Богородицы основано на истории, которую повествует Библия, явления непорочного зачатия и введение Девы Марии в Храм Господний для служения Богу.

В хвалебных молитвах прихожанам церквей и храмов по всему миру рассказывается история Марии, которая в возрасте 3-х лет оставила мирскую жизнь, и как ей было предначертано уверовала в Бога, и служила ему до конца своих дней. Мария была введена в наивысший ранг святых. Ее образ, как покровительницы людей почитается по всему миру.

Святая Мария, является ключевой фигурой в торжестве Отдания праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Пресвятая Богородица была дарована своим родителям, с одним условием, что они отдадут ее в возрасте 3-х лет для служения Богу, и что ей предначертано выполнить важную миссию. Стать матерью сына Господа, через непорочное зачатие. Есть также противники версии непорочного зачатия, которые яро отрицают этот факт.

В церквях воспевают историю поднятия маленькой девочки по высоким ступеням храма, всего их было 15 и были они по преданию неподступны, что не каждый муж мог взобраться вверх по этим ступеням. А маленькая девочка, без проблем преодолела все ступени высокого храма, где уже ждал ее отец Ионна Предтечи, священник Захарий, который повел ее в одно из святейших мест храма, где посвятил Марию в специальном обряде, который готовил все свои годы служения для избранной Девы Марии.

Святая Дева Мария, в 14 лет поклялась быть непорочной, и верной только одному Господу Богу. Так сбылось предначертанное, Мария родила сына Господа Бога Иисуса Христа, который пришёл в наш мир, для того чтобы его распяли за все грехи людские. Мария с самого детства знала, как сложиться ее дальнейшая судьба.

Ограничения для верующих в день Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Праздновать подобные праздники, на протяжении нескольких дней, является уже закономерной последовательностью, которая сложилась на протяжении многих веков.

Отданием, можно называть последний день празднования великого праздника, который также празднуется во всех православных храмах России. В этот день праздник отмечается с такими же масштабными действиями, как и в самый первый день.

Этот праздник отмечается больше для мирских людей, так как он приобщает верующих к осознанию деяний Девы Марии, и объясняет ее значимость для церкви и роль в становлении всего христианства в целом.

8 декабря, все торжества в церкви по этому поводу прекращаются, это как бы считается заключительным днем. В этот день обычно верующие не сочетаются браком, не могут принимать переломных решений в своей жизни.

Также, как и во все большие церковные праздники, запрещено делать ручную работу, например, гладить и убирать. Шитье также находится под запретом, во время празднования этого праздника.

Сегодня также в посту, разрешено кушать только продукты, которые не поверглись термической обработке. Во всех церквях прозвучат те молитвы, которые были прочтены во время первого дня праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Источник: proza.ru