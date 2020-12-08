Две пенсии в декабре 2020: кому из пенсионеров выплатят к Новому году-2021 двойное пособие

Пенсионеры, обычно получающие деньги 9-го числа каждого месяца либо позднее, могут рассчитывать на начисления после 10 января.

Пенсионеры, обычно получающие деньги 9-го числа каждого месяца либо позднее, могут рассчитывать на начисления после 10 января

Некоторые россияне могут рассчитывать на получение двойных выплат в конце декабря уходящего года. Таковы особенности начисления средств в преддверии Нового года, уточнили в пресс-службе ПФР.

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими каникулами, которые в наступающем 2021-м будут продолжаться в период с 1-го по 10-е января, несколько сместится график проведения пенсионных выплат гражданам.

В пенсионном ведомстве сообщили, что пожилым россиянам, обычно получающим свои пенсии в первых числах каждого месяца, ожидать выплат до завершения новогодних каникул не придется.

Выплаты пенсионерам к Новому году и в январе 2021 года

Пенсии за январь россияне получат в конце уходящего года наряду с декабрьскими выплатами, проинформировали журналистов официальные представители ПФР.

Пенсионеры, обычно получающие деньги 9-го числа каждого месяца либо позднее, могут рассчитывать на начисления после 10 января.

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Из недавнего заявления первого зампреда «Единой России» Андрея Исаева следует, что массовые проверки доходов пожилых граждан в наступающем году ПФР и Минтруда не планируют.

«Никакой кампанейщины не планировалось и не планируется, — заверил Андрей Исаев. — В 2021 году Пенсионный фонд России будет работать в таком же обычном режиме, как сейчас».

По словам парламентария, в соответствии с действующим в России законодательством величину пенсионной выплаты определяют только на основании размера страховых выплат и общего трудового стажа.

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Со следующего года в России могут вступить в законную силу положения нового соглашения о пенсионном обеспечении. В конце ноября 2020-го журналистам сообщил об этом источник, представляющий Евразийскую экономическую комиссию.

Действие соглашения может распространиться на территории всех пяти стран Евразийского союза — это Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Ратифицировали новый проект четыре государства, кроме Казахстана.

Напомним, о возможности выплат пенсий гражданам ЕАЭС, которые работают за пределами своих стран, говорили еще в 2014-м. В Астане тогда заключили договор, из которого следует, что пенсионное обеспечение граждан союзных стран осуществляется в соответствии с внутренним законодательством, а также отдельным международным соглашением.

Предполагалось, что это соглашение будет оперативно подготовлено и ратифицировано всеми странами-партнерами. Сначала назывался такой срок ратификации — до 2016 года, потом — до 2018 года.

Источник: pronedra