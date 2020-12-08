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Индексацию пенсий в 2021: могут ли вернуть индексацию работающим инвалидам?

13:45 08.12.2020 Фото: pxhere
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Инвалиды нуждаются в работе по той причине, что она их социализирует. Однако, трудоустроившийся человек с ограниченными физическими возможностями сталкивается с финансовыми потерями в общем размере до 30-ти процентов, свидетельствуют подсчеты Терентьева.

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В Российской Федерации трудятся в настоящее время свыше 900 тысяч граждан, потенциал которых ограничен

Не менее 40 процентов трудоспособных инвалидов в России попросту не заинтересованы в трудоустройстве в связи с тем, что им сразу же прекратят индексировать пенсии. Кроме того, работающие инвалиды лишаются надбавок и целого ряда льгот. Об этом заявил руководитель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Инвалиды нуждаются в работе по той причине, что она их социализирует. Однако, трудоустроившийся человек с ограниченными физическими возможностями сталкивается с финансовыми потерями в общем размере до 30-ти процентов, свидетельствуют подсчеты Терентьева.

Сколько работающих инвалидов в России?

В Российской Федерации трудятся в настоящее время свыше 900 тысяч граждан, потенциал которых ограничен. За последний год численность работающих инвалидов в нашей стране выросла на 25 тысяч.

Вакансии для инвалидов

По данным Роструда, популярный портал «Работа в России» сейчас предлагает свыше 80 тысяч вакансий для лиц с ограниченными физическими возможностями. Лидерами по числу предложений от потенциальных работодателей являются на данный момент Подмосковье, Петербург и Краснодарский край.

Требуются швеи, бухгалтеры, слесари, инженеры, переводчики и иные специалисты. Уточним, что найти подходящую для себя работу могут инвалиды с нарушениями слуха и зрения, а также опорно-двигательного аппарата. Более того, зачастую работодатели даже предоставляют таким сотрудникам жилье.

Работодателей мотивируют к созданию рабочих мест для инвалидов

Создавать рабочие места для так называемых особых сотрудников руководителей организаций и предприятий в России побуждают различные преференции. Речь идет о всевозможных социальных и налоговых послаблениях, а также о предоставлении им финансовой поддержки. К примеру, страховые взносы компании сокращаются, а деятельность предприятий, на которых половина сотрудников штата – инвалиды – освобождена от налогообложения.

Работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсии в 2021 году по инициативе Всероссийского общества инвалидов

Глава Всероссийского общества инвалидов акцентировал внимание на том, что у людей с инвалидностью сегодня элементарно отсутствует стимул работать. Михаил Терентьев подчеркнул, что государство, выходит, зря тратит средства на создание рабочих мест для особых сотрудников. Именно по этой причине правительству следует сейчас задуматься о возврате индексации пенсий инвалидов, занятых на тех или иных производствах, пояснил руководитель структуры.

Во сколько обойдется индексация пенсий работающим инвалидам?

Вице-премьер-министр России Татьяна Голикова ранее озвучила подсчеты специалистов, из которых следует, что индексация пенсий работающих инвалидов в следующем году обойдется государству в сумму около 29 миллиардов, а в 2022-м на эту цель потребуется не менее 36 миллиардов рублей.

Источник: Пронедра

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