Почему тебя скоро уволят: Скоро нейросети заменят дизайнеров, терапевтов и банковских аналитиков

Недавно интернет взорвала новость о нейросети, которая вот уже год тайно делает логотипы в студии дизайна Артемия Лебедева. Компании платили по 100 000 рублей за создание фирменного знака, который для них делал алгоритм. И это лишь крошечная часть того, что умеют нейросети, — совсем скоро они заменят десятки профессий и оставят многих без работы.
Рассказываем, на что сейчас способен искусственный интеллект и как победить в восстании машин, освоив крутую профессию — Data Science.
Что могут эти ваши нейросети?
Нейросеть — это модель искусственного интеллекта, которая имитирует работу мозга: устанавливает множество связей между объектами и учится на своих ошибках. Если дать нейросети много информации и научить обрабатывать данные, она сможет находить в них закономерности и решать разные задачи. Вот, что алгоритмы искусственного интеллекта делают уже сейчас:
Диагностируют болезни. Исследователи из Ноттингемского университета обучили нейросеть оценивать риски сердечно-сосудистых заболеваний. Они протестировали нейросеть на 80 тысячах историй болезни. В результате алгоритм определял вероятность инсульта с точностью 74–76%, а обычный врач — 72,8%. Разница как будто небольшая, но нейросеть могла бы спасти на 355 жизней больше. Это далеко не все проекты в области медицины: например, приложение SkinVision может с точностью до 83% по фото родинки определить, злокачественная она или нет.
Обрабатывают изображения. Сейчас можно сделать фото высокого разрешения даже из плохого снимка — достаточно приложения на смартфоне. Специальные веб-сервисы помогают убрать фон с любой фотографии, а год назад с помощью приложения FaceApp все увидели, как будут выглядеть в старости.
Ловят преступников. Алгоритмы умеют выявлять мошенников и искать преступников в толпе. Платёжная система PayPal находит и блокирует подозрительные транзакции, сравнивая миллионы операций, а некоторые банки с помощью системы распознавания лиц сократили выдачу кредитов по поддельным документам в 10 раз. Система распознавания лиц — это ещё один вид нейросети, которую активно используют правоохранительные органы. Например, в 2017 году на китайском фестивале пива она помогла поймать 25 преступников, один из которых скрывался от полиции 10 лет. На их поиск в толпе ушла одна секунда.
Сочиняют музыку. Нейросеть от Sony пишет музыку, вдохновляясь классическими произведениями Баха. А в 2019 Яндекс представил нейросеть, которой удалось сочинить целую пьесу для альта с симфоническим оркестром. Для тех, кто любит потяжелее, есть нейросеть от Dada Bots, которая сочиняет жёсткий death metal в прямом эфире на YouTube.
Пишут тексты. Алгоритмы могут сочинять новостные заметки по первым фразам и даже писать целые книги. Разработчики из Botnik Studios «скормили» нейросети все книги Джоан Роулинг о мальчике, который выжил, и предложили дописать ещё одну часть. Лучшие варианты собрали в книгу под названием «Гарри Поттер и портрет чего-то похожего на большую кучу пепла». Произведение вышло странным, но смешным. Например, там есть фраза «aутболка Рона с надписью „Рон“ была так же плоха, как и сам Рон».
Определяют внешний вид по голосу. Нейросеть Speech2Face от Массачусетского технологического института создаёт портреты людей по образцу их голоса. Сходство выходит удивительное: алгоритм не только определяет пол, национальность и возраст, но даже внешность.
Источник: Skillbox