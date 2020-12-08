Почему тебя скоро уволят: Скоро нейросети заменят дизайнеров, терапевтов и банковских аналитиков

Нейросеть — это модель искусственного интеллекта, которая имитирует работу мозга: устанавливает множество связей между объектами и учится на своих ошибках.

Скоро нейросети «уволят» дизайнеров, терапевтов и банковских аналитиков

Недавно интернет взорвала новость о нейросети, которая вот уже год тайно делает логотипы в студии дизайна Артемия Лебедева. Компании платили по 100 000 рублей за создание фирменного знака, который для них делал алгоритм. И это лишь крошечная часть того, что умеют нейросети, — совсем скоро они заменят десятки профессий и оставят многих без работы.

Рассказываем, на что сейчас способен искусственный интеллект и как победить в восстании машин, освоив крутую профессию — Data Science.

Что могут эти ваши нейросети?

Работы нейросети Николая Иронова вызвали бум в IT-сообществе. Кто-то считал, что это китч и уродство, но многие решили, что это новое слово и революция в дизайне

Нейросеть — это модель искусственного интеллекта, которая имитирует работу мозга: устанавливает множество связей между объектами и учится на своих ошибках. Если дать нейросети много информации и научить обрабатывать данные, она сможет находить в них закономерности и решать разные задачи. Вот, что алгоритмы искусственного интеллекта делают уже сейчас:

Диагностируют болезни. Исследователи из Ноттингемского университета обучили нейросеть оценивать риски сердечно-сосудистых заболеваний. Они протестировали нейросеть на 80 тысячах историй болезни. В результате алгоритм определял вероятность инсульта с точностью 74–76%, а обычный врач — 72,8%. Разница как будто небольшая, но нейросеть могла бы спасти на 355 жизней больше. Это далеко не все проекты в области медицины: например, приложение SkinVision может с точностью до 83% по фото родинки определить, злокачественная она или нет.

Обрабатывают изображения. Сейчас можно сделать фото высокого разрешения даже из плохого снимка — достаточно приложения на смартфоне. Специальные веб-сервисы помогают убрать фон с любой фотографии, а год назад с помощью приложения FaceApp все увидели, как будут выглядеть в старости.



FaceApp знает, как выглядел бы Киану Ривз, если бы умел стареть FaceApp знает, как выглядел бы Киану Ривз, если бы умел стареть



Приложение Remini улучшает качество изображений и видео. С ним можно восстановить старые кадры из ваших семейных архиво Приложение Remini улучшает качество изображений и видео. С ним можно восстановить старые кадры из ваших семейных архиво

Ловят преступников. Алгоритмы умеют выявлять мошенников и искать преступников в толпе. Платёжная система PayPal находит и блокирует подозрительные транзакции, сравнивая миллионы операций, а некоторые банки с помощью системы распознавания лиц сократили выдачу кредитов по поддельным документам в 10 раз. Система распознавания лиц — это ещё один вид нейросети, которую активно используют правоохранительные органы. Например, в 2017 году на китайском фестивале пива она помогла поймать 25 преступников, один из которых скрывался от полиции 10 лет. На их поиск в толпе ушла одна секунда.

Сочиняют музыку. Нейросеть от Sony пишет музыку, вдохновляясь классическими произведениями Баха. А в 2019 Яндекс представил нейросеть, которой удалось сочинить целую пьесу для альта с симфоническим оркестром. Для тех, кто любит потяжелее, есть нейросеть от Dada Bots, которая сочиняет жёсткий death metal в прямом эфире на YouTube.



Трансляция death metal от нейросети идёт на канале Dada Bots круглые сутки Трансляция death metal от нейросети идёт на канале Dada Bots круглые сутки

Пишут тексты. Алгоритмы могут сочинять новостные заметки по первым фразам и даже писать целые книги. Разработчики из Botnik Studios «скормили» нейросети все книги Джоан Роулинг о мальчике, который выжил, и предложили дописать ещё одну часть. Лучшие варианты собрали в книгу под названием «Гарри Поттер и портрет чего-то похожего на большую кучу пепла». Произведение вышло странным, но смешным. Например, там есть фраза «aутболка Рона с надписью „Рон“ была так же плоха, как и сам Рон».

Определяют внешний вид по голосу. Нейросеть Speech2Face от Массачусетского технологического института создаёт портреты людей по образцу их голоса. Сходство выходит удивительное: алгоритм не только определяет пол, национальность и возраст, но даже внешность.



Результаты работы нейросети Speech2Face. Сверху фото реальных людей, а снизу — их воссозданный по голосу портрет Результаты работы нейросети Speech2Face. Сверху фото реальных людей, а снизу — их воссозданный по голосу портрет

Источник: Skillbox