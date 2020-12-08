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Выплаты на детей в декабре: ждать ли семьям с детьми новые пособия и единовременную выплату 10000 рублей с 15 декабря 2020 года

13:48 08.12.2020 Фото: pxhere
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На одном из заседаний Государственной Думы депутат Евгений Федоров высказал мнение относительно важности поддержки населения в непростых условиях карантинных ограничений. В комитете по бюджету и налогам уверены, что бюджет вполне способен справиться с новыми пособиями.

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Лидер справедливороссов недоумевает, почему правительство на регулярной основе поддерживает только семьи с детьми до 7 лет

Госдума ФС РФ считает, что в период пандемии и карантинных ограничений нужно продолжить поддержку россиян. Какие пособия россиянам можно ожидать в декабре 2020 года?

На одном из заседаний Государственной Думы депутат Евгений Федоров высказал мнение относительно важности поддержки населения в непростых условиях карантинных ограничений. В комитете по бюджету и налогам уверены, что бюджет вполне способен справиться с новыми пособиями.

Выплаты по 10000 рублей с 15 декабря 2020 года

Ограничительные меры, которые были приняты в стране, серьезно ухудшили материальное благосостояние россиян. Из-за введенных в период весеннего карантина выплат для населения и представителей бизнеса сильно истощился федеральный бюджет, но деньги все же можно найти на пособия. Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая России» считает, что нужно снова начинать выплачивать по 10000 рублей детям до 16 лет, например, уже с 15 декабря 2020 года. Если ресурсов федерального бюджета не хватит на это, то можно обратиться к резервному фонду. Лидер справедливороссов недоумевает, почему правительство на регулярной основе поддерживает только семьи с детьми до 7 лет. Но предложение Сергея Миронова не было поддержано правительством.

Введут ли новые единовременные выплаты в России

Депутат Госдумы Олег Шеин продвигает предложение о введении постоянных выплат детям от 0 до 18 лет в размере 10000 рублей. Эта помощь от государства не должна зависеть от доходов семьи и их соответствия определенному уровню. По мнению парламентария, несправедливо со стороны государства поддерживать только семьи с детьми до 7 лет — нужно раздвигать границы возраста от рождения и до полного совершеннолетия. При этом эксперты уверены, что проблемы россиян, живущих за чертой бедности, не решить единовременной выплатой.

Планы по социальным выплатам

95000000000 рублей будут выделены дополнительно к тем 170000000000 рублей, которые уже были заложены в госбюджете на пособия для детей 3-7 лет. Более 3,8 млн семей теперь получат увеличенные пособия. В 2021 году выплату планируют еще раз увеличить — она должна сравняться с региональным прожиточным минимумом. На это выделят еще 95000000000 рублей.

Перед уходом в декрет выдается пособие в размере 55830-322192 рублей в зависимости от зарплаты. До 1,5 лет родитель, ухаживающий за ребенком, может получать до 40% от среднего заработка за последние 24 месяца. При рождении ребенка родители получают 18004,12 рубля и им выдается материнский капитал в размере 466617 рублей. За второго и последующих детей выдается по 616617 рублей в качестве маткапитала. Вышеперечисленные планы правительства по социальным выплатам касаются жителей всех регионов Российской Федерации.

Источник: pronedra

10000 выплаты дети до 16 дети от 3 до 7 единовременная выплата семьи с детьми
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Всем детям нужно выплатить?

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