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Здоровье

«Цематеб» лечит пациентов от рождения и до глубокой старости

08:52 08.12.2020 Фото: Клиника "Цематеб"
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География пациентов, которые лечились и лечатся у нас поражает: пациенты всей НСО, люди из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы Хабаровска.

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Основной массив простатита - первичный хронический

Нашему самому маленькому пациенту 1 год и 4 месяца, а самому мудрому 92 года. Мы помогаем людям в любом возрасте.

Самым стройным и самым пышным, 20 и 200 килограммовым, для нас важно одно – своевременно оказать профессиональную помощь и помочь избавиться от недуга или сделать так, чтобы он никак не давал о себе знать.

География пациентов, которые лечились и лечатся у нас поражает: пациенты всей НСО, люди из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы Хабаровска, все они лечились у нас и остались довольны результатом, а самое главное, после лечения забыли о своих проблемах раз и навсегда.

Наш адрес: г. Бердск, ул. Ленина, д. 13в​

Контактный телефон: 8 383 41-2-15-48; 8 913 375 64 55.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел Клиники "Цематеб" на сайте Весь Бердск

клиника в Бердске лечение простатита терапия уролог в Бердске Клиника "Цематеб"
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