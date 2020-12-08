Компания «Милан-Текстиль»: ваш коллектив будет выглядеть «с иголочки»

Мы не ателье, и поэтому шьем по гостовским лекалам для стандартных фигур. Но наша задача также — подкорректировать лекала, чтобы изделие сидело хорошо на человеке, например, с прямыми плечами, и на человеке с покатыми плечами; с полными руками и с худенькими, и так далее.

тмосфера творчества, созидания и моды всегда царит в швейной компании «Милан-Текстиль»

Дизайнер корпоративной одежды Татьяна Хазова занимается любимым делом 16 лет. Разработать фасон — это к ней, подобрать комбинации расцветок — к ней. Узнать модные тенденции корпоративной одежды — добро пожаловать. Атмосфера творчества, созидания и моды всегда царит в швейной компании «Милан-Текстиль», в которую обращаются ведущие рестораторы, производители и отельеры Сибири.

Татьяна Васильевна, какие тенденции актуальны в сфере изготовления корпоративной одежды?

Однотонные ткани уходят в прошлое, сейчас предпочитают интересные яркие принты, клетка — в тренде! Можно сказать, клетку и джинсовый фартук хотят все поголовно, и это уже переходит границы меры! Советую руководителям разрабатывать (с помощью специалистов, конечно) собственный неповторимый стиль одежды для персонала.

Клетку потом сменит горошек?

Да, вполне возможно. Мы, например, как раз заказали производителю большую партию ткани в горошек и еще одну — в цветочек.

Что нового вы вносите в конструирование, пошив?

В тренде всевозможные детали — паты, стойки, планки, декоративная отделка воротника, обязательно вышивка логотипа и другие элементы.

Появились у вас новые заказчики?

Новые заказчики есть, например компания «Мясной мир». Она проводила ребрендинг и решила также «обновить гардероб», а мы разработали для «Мясного мира» новый стиль одежды и сшили ее. Заказчик остался доволен. То есть мы видим, что даже маленькие фирмы стремятся обеспечить своих сотрудников корпоративной одеждой, хотят презентовать себя красиво и современно — а иначе уже «не комильфо».

Вы шьете по определенным типовым размерам?

Мы не ателье, и поэтому шьем по гостовским лекалам для стандартных фигур. Но наша задача также — подкорректировать лекала, чтобы изделие сидело хорошо на человеке, например, с прямыми плечами, и на человеке с покатыми плечами; с полными руками и с худенькими, и так далее. Если заказчик с чем-то не согласен — обсуждаем с ним, переделываем лекало. Многое зависит от ткани — стрейч обтягивает фигуру и садится на нее лучше. А хлопок дышит, приятен телу, но сидит хуже.

Какой порядок работы принят между вами и заказчиком?

Если это новый заказчик, мы шьем образец по его заявке, и он выдает какие-то пожелания, замечания. Далее мы вносим изменения, заказчик утверждает образец, вносит предоплату, и мы заказываем ткань, а затем изготавливаем партию одежды. Красиво упаковываем, доставляем заказчику. Бывает, что и в примерках участвуем.

С какими производителями тканей вы сотрудничаете?

Мы и сотрудничаем со многими производителями, и постоянно находимся в поиске новых. Есть партнеры российские, итальянские, немецкие, малазийские. Турция сейчас, к сожалению, для нас закрыта. Нравится работать с азиатскими натуральными легкими тканями.

Сколько времени может служить одежда, которую вы шьете?

По-разному. Думаю, минимум один год, или более — кто как носит. Мы шили производственную одежду для компании «Камшат», они носят нашу одежду уже четвертый год, при этом она еще нормально смотрится. Все-таки мы подбираем качественные, хорошие ткани.

Когда вы путешествуете по другим странам, что замечаете с профессиональной точки зрения?

В Италии, Франции, Германии - я бы не сказала, что персонал в общественных местах одет лучше нашего. Официанты — в белое и черное, фантазии там минимум. Стараются покупать готовое по каталогам, так дешевле. Индивидуальное заказать — это очень дорого.

Были в известном пивном заведении Мюнхена — девочки там одеты в традиционную немецкую одежду, но выглядит она простовато, недорого, и могу сказать, что мы шьем лучше эту же национальную одежду! В Таиланде продавцы одеты интереснее, чем в Европе: она все-такие более прагматична.

ООО «Милан-Текстиль»

Бердск, ул. Первомайская, 12

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Источник: Раздел ООО "Милан-Текстиль" на сайте Весь Бердск