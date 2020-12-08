Антитела к COVID-19 после выздоровления сохраняются не у всех

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил начать подготовку к масштабной вакцинации от коронавируса. Она будет бесплатной и добровольной.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, есть все возможности начать такую вакцинацию уже в декабре. Сейчас оцениваются первые приоритетные группы населения. Как уточнила вице-премьер, это не только врачи и учителя. «Мы сейчас рассматриваем даже более широкий состав», — заявила она.

Нужно ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом?

Антитела к COVID-19 после выздоровления сохраняются не у всех. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости привел пример одного из сотрудников Минздрава, который переболел коронавирусом весной: «Его иммунитет (к коронавирусу — прим. АиФ.ru) снизился до нуля. Мы контролировали уровень его иммунного ответа, клеточный иммунитет. Он провел вакцинацию, после чего его иммунный ответ значительно усилился и на сегодняшний день находится на уровне защищенности».

Министр здравоохранения отметил, что при формировании популяционного иммунитета нужно понимать, что «лица, которые переболели в весенний период, те, кто перенес заболевание легко, также потребуют вакцинации».

Ранее, 27 сентября, в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья» Мурашко пояснил, что при сформированном иммунитете переболевшим вакцинация в этом сезоне не требуется.

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что, прежде чем пройти вакцинацию, необходимо сдать анализ на антитела. Если показатель IgG (иммуноглобулинов G) выше 10, то иммунитет уже формируется и прививка не нужна. Также отмечается, что при наличии симптомов COVID-19 прививку делать нельзя. Вакцина предназначена для профилактики заболевания.

Источник: aif.ru