Входит ли армия в трудовой стаж?

Армия не будет включена в страховой стаж, если до этого периода, либо сразу после него гражданин не осуществлял трудовую или иную деятельность, за которую работодатель перечислял взносы в ПФР.

Служба в армии по новому пенсионному законодательству включается в страховой стаж и влияет на размер пенсии

На «горячую» линию ГУ ПФР № 5 (8-495-987-09-19), обслуживающего граждан САО г. Москвы и подмосковных городов Химки, Лобня и Долгопрудный, обратился рабочий производственного предприятия Игорь Рязанцев:

- Этой весной буду призван в армию. Учитывается ли служба в армии при формировании пенсионного стажа ? Ходят слухи, что с 2019 года служба в армии исключается из стажа по новому закону? Отразится ли это на размере страховой пенсии по новым правилам? Я прочитал новый пенсионный закон и не разобрался.

Консультирует начальник ГУ ПФР №5 Александр Акименко.

- Служба в армии входит в трудовой стаж каждого человека, служившего в ней по призыву или контракту. Однако в различных видах стажа она учитывается со своими особенностями в зависимости от ряда обстоятельств, - сообщил А. Акименко.

По его словам, согласно действующему законодательству, в современной пенсионной системе Российской Федерации пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах (пенсионных баллах). Они суммируются за каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

– Также пенсионные баллы начисляются и за нестраховые периоды, то есть когда гражданин не работал, но осуществлял социально значимую деятельность, – поясняет Александр Акименко. – К таким социально значимым периодам в жизни человека причисляется и служба в рядах Российской армии по призыву. Согласно федеральному закону «О страховых пенсиях», один год военной службы по призыву оценивается в 1,8 пенсионных балла.

А.Акименко отметил, что помимо срочной службы, в пенсионный стаж засчитываются и периоды военной службы солдат контрактников. На пенсию могут рассчитывать и жены военнослужащих, которые проживают с мужьями в отдаленных гарнизонах, где нет возможности устроиться на работу.

Он подчеркнул, что в 2019 году в страховой стаж включаются периоды работы или иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации . Но только при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР. Новый закон предусматривает, что в страховой стаж также может включаться период прохождения военной службы.

Однако армия не будет включена в страховой стаж, если до этого периода, либо сразу после него гражданин не осуществлял трудовую или иную деятельность, за которую работодатель перечислял взносы в ПФР. Это ограничение предусмотрено в ч. 2. ст. 12 закона № 400-ФЗ.

Срок служения Родине будет учтён и в том случае, если в трудовой книжке нет о нём отметки. Достаточно предъявить военный билет. Если военный билет утрачен, подойдёт архивная выписка или справка из воинской части.

Как сообщил А.Акименко, с 2019 года начала действовать новая льгота, согласно которой граждане, имеющие продолжительный стаж работы (42 года у мужчин и 37 лет у женщин), могут выйти на пенсию на 2 года раньше. Этот стаж для досрочной пенсии рассчитывают по особой схеме — включают только периоды работы и больничные. Соответственно, служба в армии не входит в стаж для досрочной пенсии по стажу.

Также с 1 января 2019 года некоторым гражданам полагается увеличенная индексация пенсии на 25 процентов. Речь идет о сельских жителях. Для получения такой индексации сельчанам требуется не менее 30 лет стажа. Многим стажа не хватает. И они стали выяснять, можно ли зачесть службу в армии в стаж. Но как гласит новый норматив, работа требуемой продолжительности должна осуществляться непосредственно в сельском хозяйстве и при этом юридически значимым является термин «проработавшим». Период службы в армии в «сельский» стаж зачету не подлежит.

Таким образом, служба в армии по новому пенсионному законодательству включается в страховой стаж и влияет на размер пенсии. Для подтверждения периода службы понадобится военный билет. Но служба в армии исключается из “сельского” стажа, дающего право на повышенную индексацию с 1 января 2019 года, также служба в армии не идет в зачет при определении права на досрочный выход на пенсию.

А. Акименко сообщил, что узнать о своих заработанных пенсионных правах, о будущем праве на страховую пенсию по старости, можно в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Наша справка:

Если в 2018 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных балла, то в 2019 году - не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

Источник: sao.mos.ru