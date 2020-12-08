Как считается водительский стаж? Несколько способов уменьшить стоимость страховки

Стаж, однажды начавшись, не прерывается ни по каким причинам, даже если вас на серьёзных основаниях лишили прав, были перерывы в контакте с рулём, или вы получали их повторно

При ответе на вопросы страховщика вашего автомобильного средства или работодателя о водительском стаже часто возникают затруднительные паузы. Лихорадочный подсчёт лет, месяцев и дней за рулём приводит к ещё большей путанице и вашим неуверенным ответам с запинками, что повысит стоимость страховки для вас или принесёт сомнения нанимателю, стоит ли принимать вас на работу. Это может послужить даже поводом задержки при получении следующей профессиональной категории. Для чёткого понимания вопроса и незамедлительного уверенного ответа стоит разобраться с термином «водительский стаж».

Что такое водительский стаж

Дата получения прав — точка отсчёта длительности водительского стажа. Если права получены, а машины нет, т.е. как водитель вы не состоялись ещё какое-то время после их получения, стаж всё равно идёт. Если у вас были перерывы в вождении по объективным причинам, они, несмотря ни на что, будут включаться в ваш водительский стаж.

При оформлении страховки, чтобы повысить коэффициент ваших расходов на неё, автостраховщики будут стараться запутать вас в терминах «водительский стаж», «беспрерывный водительский стаж», «безаварийный водительский стаж» при заполнении анкеты. Главное, помнить: водительский стаж — это совокупность времени с даты первого получения водительских прав и категории до сегодняшнего дня. Тогда снизить стоимость страховки для страхователя легко.

Знаете ли вы? В водительских документах, выданных до 2010 года, стаж не указывался совсем, однако в таких, уже совсем единичных случаях начало стажа определяется как дата присваивания категории. Для водителя главное — узнать, как считается водительский стаж, для того, чтобы избежать дополнительных расходов при страховке и не поставить себя в глупое положение. Указать дату выдачи самых первых водительских прав требуют при приёме на работу, в момент оформления полиса страхования не только на транспортное средство, а при страховке жизни своей и близких.

Как рассчитывается

Законодательство настаивает на том, что дата выдачи первых водительских прав есть поводом для начисления водительского стажа. Как считается срок водительского стажа станет понятно после внимательного изучения графы 14 на обратной стороне личного водительского удостоверения. В этой графе можно посмотреть на сроки и увидеть, что опыт сохраняется и переносится в следующее водительское удостоверение. Длительность водительского стажа не зависит ни от серьёзности причин замены прав, ни от количества и качества присвоенных категорий.

Стаж, однажды начавшись, не прерывается ни по каким причинам, даже если вас на серьёзных основаниях лишили прав, были перерывы в контакте с рулём, или вы получали их повторно. Ваш опыт будет идти независимо от того, сколько видов транспорта вы, как водитель, сменили или на какое время прекращали ездить. Проверять паузы в вождении некому да и незачем. Опыт времени, проведённого за рулём, будет считаться, даже если его не было.

Как узнать стаж вождения

Количество документов о полученных правах с годами увеличивается, и вспомнить дату получения своего первого водительского удостоверения — задача не из лёгких. Особенно сложности гарантированы, если вы меняли фамилию. Считать срок станет сложнее. Хорошо, если первичный документ находится под рукой, и в графу 14 на обороте прав заглянуть ничего не мешает.

Важно! При смене фамилии придётся поменять автомобильные права. Но на расчёте срока опыта вождения это никак не отразится!

В страховой полис обычно вносится год начала стажа в качестве автомобилиста. Однако часто требуется указать полную дату для фиксации в базах данных многочисленных электронных систем страхования. На этом основании применяется повышенный коэффициент расчёта ежемесячной оплаты ОСАГО для новичков в вождении автомобильного транспорта, сроки стажа которых исчисляются не в полном календарном годе, а в месяцах и даже днях.

Оформляя страховой полис самостоятельно онлайн, вы гарантированно столкнётесь с необходимостью указывать точную дату начала своего стажа вождения. Обойти её не получится, система выдаст ошибку. Нарушен алгоритм, значит, оформление обязательного страхования личного транспорта необходимо начать заново. Почерпнуть данные о дате начала своего вождения можно самостоятельно, при условии, что вы сохранили водительскую карту, которую получали одновременно с первыми в жизни правами. Если она не сохранилась, нанесите визит в любое ближайшее отделение ГИБДД: достаточно вашего заявления о необходимости узнать срок начала стажа. Ответную информацию может предоставить любой из сотрудников – каждый из них имеет доступ к базе данных.

Знаете ли вы? Если стаж вождения транспортного средства составляет более календарного года, а память фиксирует лишь точный год выдачи прав, обойти систему можно, указав «31 декабря» в нужных графах для самостоятельного заключения договора обязательного страхования ОСАГО.

По номеру водительского удостоверения

С развитием технологий длина маршрутов для автомобилистов значительно сокращается: идти куда-то для получения информации сегодня не обязательно. Сэкономить часы поможет онлайн-запрос после регистрации на официальном сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения. От вас потребуется просто заполнить форму обратной связи с просьбой после регистрации на сайте gibdd. Обязательно при заполнении указать номер водительского удостоверения, регистрационный номер машины и не забыть о контактных данных. Для быстрого доступа к опции запроса:

Откройте вкладку «Сервисы» на верхней панели (правый верхний угол).

Найдите в выпадающем меню опцию «Проверка водителя».

В открывшемся окне введите данные собственного номера текущего документа о правах водителя и, возможно, дату выдачи (необязательное поле).

Платить за услугу не нужно. Кстати, наличие заветных цифр из личного удостоверения даст возможность узнать искомое без участия инспекторов. В базах многочисленных сайтов, за деньги и без гарантий предоставляющих подобную услугу, есть возможность найти дату первого получения своих прав, регистрационные номера всех ваших автомобилей, бывших во владении, и множество другой информации о себе, как об автовладельце. Если повремените с оплатой, окажетесь правы: ещё не все бесплатные варианты, помимо обращения в департамент ГИБДД, вами испробованы. Всегда остаётся возможность обратиться в РСА. Об этом подробно поясняем ниже.

В РСА

Российский союз автомобильных страховщиков известен каждому владельцу авто под аббревиатурой РСА. Работающие там специалисты с готовностью берут на себя помощь в проблеме расчёта водительского стажа, экономя заказчику свободу действий. Со стороны заказчика потребуется отправить запрос в виде электронного письма на представленный на их официальном сайте autoins электронный контакт request@autoins.ru. Прямой онлайн-запрос о дате выдачи ваших первых прав в базу данных РСА невозможен!

Скидка на страхование

Приятным бесплатным дополнением со стороны РСА станет правильный, к тому же, бесплатный расчёт необходимого КБМ индекса для вашего удобства и во имя экономии ваших же средств для оплаты полиса обязательной гражданской ответственности. Убыток от неверно рассчитанного коэффициента бонус-малус будет стоить даже правой стороне, пострадавшей в аварии, до нескольких тысяч рублей невыплаченных средств. Многие нечистые на руку автостраховщики этим пользуются, сознательно занижая фактор количества лет, проведённых водителем за рулём, от которого такой бонус зависит напрямую. В таком случае взаимодействие со страховой компанией начинается не очень хорошо, суммы ежемесячных взносов покажутся заоблачными, а значит, стоимость страхования будет нуждаться в проверке.

Важно! Страховка обойдётся вам дешевле, если внесёте полную информацию о себе: льготы, безаварийный стаж вождения, дополнительное право на скидку, правильно рассчитанный бонус-малус.

Проверку правильности расчётов надо проводить до того момента, как случается непредвиденное для вас, но привычное для автостраховщиков и покрываемое ими по расходам. Приводимый выше официальный сайт РСА даёт такую возможность. Раздел сайта «ОСАГО» даст возможность не временить, а проверить, не завышены ли ежемесячные отчисления страхователя.

Для этого:

Выберите появившийся на сайте в пункте «ОСАГО» подпункт из меню «Сведения для страхователей и потерпевших».

Далее откройте опцию «Сведения для страхователей, необходимые для определения КБМ».

Предоставьте своё согласие на обработку ваших данных.

Начните заполнять анкету, не пропускайте поля.

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Рассчитать КБМ можно самостоятельно. Будьте во всеоружии, выслушивая атаки выгодных, на первый взгляд, предложений многочисленных страховых агентов. Помните о том, что половину работы по страхованию наземных видов транспорта можно выполнить самостоятельно, без бумажной волокиты и лишних затрат, на сайте страховой компании вполовину дешевле. Хорошим подспорьем станут знания сроков персонального стажа автомобилиста и понимание точного индекса КБМ.

Источник: auto.today