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Возможна ли диагностика коронавируса с помощью смартфона, ученые дали ответ

08:45 08.12.2020 Фото: pixabay.com
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Коронавирусом заразились 67 433 286 человек во всем мире.

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Ученые сообщили, что диагностика коронавируса теперь возможна с помощью смартфона
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Специалисты из Калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско разработали устройство, совместимое со всеми гаджетами.
Видеокамера обычного смартфона поможет экспресс-диагностике коронавируса. Об этом сообщила группа ученых из Калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско, подчеркнув, что разработанное ими устройство-тестер совместимо со всеми выпускаемыми серийно гаджетами.

О своей разработке ученые рассказали на страницах научного журнала Cell.

"Мы разработали простой, по сути, тестер, использование которого освобождает от необходимости задействовать сложное и дорогостоящее оборудование, - подчеркнул ведущий автор разработки, биоинженер из Калифорнийского университета Беркли Дениэл Флетчер (Daniel Fletcher). - Наше изобретение показало, что теперь клиницисты могут быстро произвести анализ, взяв обычный мазок из носоглотки, сфотографировать его и поднести к чувствительному датчику тестера."

Флетчер в содружестве с вирусологом Мелани Отт (Melanie Ott) из Института Гладстона Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Нобелевским лауреатом, доктором Дженнифер Дудна (Jennifer Doudna) около двух лет назад разработали подобную методику экспресс-диагностики ВИЧ практически в бытовых условиях. Начало пандемии коронавируса сподвигло ученых на разработку нового гаджета, способного с помощью оптических приборов выявить новые вирусы, в том числе SARS-CoV-2.

Тест, полный цикл которого занимает не более получаса, базируется на так называемой технологии CRISPR-Cas, когда РНК [рибонуклеиновая кислота] обнаруживается напрямую за счет связи с ферментом Cas13 , минуя сложную технологию определения ПЦР, применяемую сейчас в большинстве лабораторий мира, отмечается в публикации.

Пока тестирование проходит в два этапа, но ученые на пути создания одноэтапной методики, которая позволит выделять РНК вирус без дополнительной очистки. Анализ не только определит наличие присутствия вируса SARS-CoV-2, но и определит его количество.

"Нам, как ученым, очень важно иметь представление о количестве вируса в организме испытуемого, - добавляет Отт, - определение ПЦР важно, но это длительный процесс. Мы же стараемся идти по короткой дороге."

Тестер представляет собой корпус с окошком, в котором размещен флуоресцентный детектор, подсвечиваемый лазером. Сверху на линзу помещают смартфон, и процесс поиска вируса начинается, поясняет медик. В планах исследователей адаптировать методику к более широкому обнаружению не только COVID-19, но и других вирусов.

"Упрощение техники тестирования позволит разместить детекторы в аптеках, поликлиниках, в приемных покоях больниц, - уверен Отт, - последнее наше устройство лишено самого телефона, а использует только его видеокамеру, что облегчает и удешевляет тестирование".

COVID-19 диагностика коронавирус пандемия смафртон
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От редакции

Полезная разработка?

Аноним, 08 декабря 2020 09:33
Тестер они разработали, ой не могу!!! Куда им до российских технологий! Наши чудо-врачи по телефону за 1 минуту диагноз устанавливают и даже лечение назначают, не видя пациента. Не верите? Позвоните сами и попробуйте вызвать врача на дом.

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