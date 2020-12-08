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Что строго нельзя делать 8 декабря 2020 года на день Климента

08:50 08.12.2020 Фото: pikist.com
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8 декабря существовало очень много запретов, некоторые из которых сохранились и до наших дней. Например, нельзя было жаловаться на холода - нужно было оставаться веселыми, тогда мороз наградит крепким здоровьем.

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В этот день нельзя было жаловаться на холода - нужно было оставаться веселыми, тогда мороз наградит крепким здоровьем

8 декабря в православном календаре называют днем Климента. Он жил в Риме на рубеже первого и второго веков. По легенде, он был родом из знати, но после кораблекрушения утратил все связи с родственниками.

Уже в подростковом возрасте Климент усердно пытался найти смыл жизни и посещал всевозможные философские школы. Но эти учения казались ему ничего не значащими. Тогда он отправился в Иудею и стал помощником апостола Петра.

В дальнейшем Климент обратил большое количество язычников в христианство. Благодаря ему были построены несколько десятков храмов, а часть его трудов попала в Священное писание.

Но во время гонений на христиан Климента поймали, заключили под стражу и подвергли пыткам. Не доившись от него нужного результата, привязали к нему якорь и бросили в море.

При этом 8 декабря существовало очень много запретов, некоторые из которых сохранились и до наших дней. Например, нельзя было жаловаться на холода - нужно было оставаться веселыми, тогда мороз наградит крепким здоровьем.

В этот день нельзя было завтракать - за стол садились только в обед после проделанной работы. Также строго нельзя выходить из дома вечером и занимать деньги утром - они вернуться еще нескоро.

Источник: izvmor.ru

8 декабря 2020 День Климента запреты дня
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