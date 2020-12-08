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Всемирный День футбола отметят 10 декабря 2020 года спортсмены и их фанаты

13:50 08.12.2020 Фото: pixabay.com
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Датой основания Российского футбола считается 12 (24 по новому стилю) октября 1897 года.

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Свое название самая популярная игра на планете получила в Англии, где в начале XIX века футбол начинает принимать организованную форму

Ежегодно 10 декабря по решению Организации Объединенных Наций (ООН) неформально отмечается Всемирный День футбола.

Свое название самая популярная игра на планете получила в Англии, где в начале XIX века футбол начинает принимать организованную форму. Первые правила также разработали на Туманном Альбионе. В конце позапрошлого столетия игра стремительно начинает распространяться и набирать популярность. В 1904 году создается Международная футбольная федерация, ныне известная как ФИФА. В настоящий момент в состав ФИФА входит 211 футбольных ассоциаций, включая Российский футбольный союз.

Датой основания Российского футбола считается 12 (24 по новому стилю) октября 1897 года, когда состоялся первый зафиксированный и проанонсированный отечественной спортивной печатью матч футбольных команд "Санкт-Петербургского кружка любителей спорта" ("Спорт") и "Василеостровского общества футболистов". Последние победили со счетом 6:0.

Всероссийский Футбольный Союз был основан 6 (19) января 1912 года и в том же году был принят в ФИФА. В первые годы советской власти футболом в стране руководили городские лиги. В 1934 году основана Секция футбола СССР. После окончания Второй мировой войны Секция футбола СССР была принята в ФИФА в 1946 году, в УЕФА - в 1954 году. Позднее Секция футбола СССР была преобразована в Федерацию футбола СССР.

У отечественного футбола богатейшие традиции. Наша сборная становилась бронзовым призером мирового первенства в 1966 году, выигрывала Кубок Европы в 1960 году, удостаивалась звания вице-чемпиона континента в 1964, 1972 и в 1988 годах, национальная сборная России стала бронзовым призером Чемпионата Европы-2008. Дважды советские футболисты поднимались на высшую ступень Олимпийского пьедестала - 1956 и 1988 год, неоднократно завоевывали медали Игр. Также в числе успехов нашего футбола - победы в клубных турнирах УЕФА, на юношеских, молодежных и женских первенствах Европы, золото Кубка мира ФИФА и Межконтинентальные Кубки по пляжному футболу, награды континентального и мирового чемпионатов по мини-футболу, призовые места Всемирных Универсиад, Паралимпийских и Специальных игр.

Поздравляем всех с праздником!

Источник: rfs.ru

10 декабря 2020 болельщик Всемирный день футбола история праздник футбол УЕФА FIFA ООН
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