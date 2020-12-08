В некоторых регионах жители могут не платить за капремонт 3 месяца

Тарифы устанавливаются в регионах и могут значительно отличаться. Губернаторы многих областей предложили жителям оплачивать взносы на ремонт в удобное для них время. При этом не начисляются пени за просрочку платежей.

Плата за капитальный ремонт составляет треть всей суммы коммунальных расходов

Региональные власти некоторых субъектов РФ приняли решение освободить граждан на 3 месяца от платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Кроме этого, запрещено отключать коммуникации при наличии задолженностей и начислять штрафы и пени.

В какие месяцы можно не платить за капремонт

Власти Московской и других областей ввели мораторий на платежи за капитальный ремонт с 1 апреля до 30 июня 2020 года. Эта мера принята в связи с карантином по коронавирусу, чтобы облегчить положение россиян. Плата за капитальный ремонт составляет треть всей суммы коммунальных расходов.

Тарифы устанавливаются в регионах и могут значительно отличаться. Губернаторы многих областей предложили жителям оплачивать взносы на ремонт в удобное для них время. При этом не начисляются пени за просрочку платежей.

По другим коммунальным услугам в большинстве регионов России принимают показания приборов учета расхода газа, воды и электроэнергии от жильцов по телефону. Ресурсопоставляющие организации обязуются выполнять свою работу даже при наличии долгов у жильцов.

Некоторые области не присоединились к этой инициативе и не освободили жителей от взносов на капремонт. Решения находятся в ведении местных властей.

Чтобы узнать положение в своем регионе, необходимо обратиться на официальные сайты муниципалитетов или в управляющую компанию по месту регистрации.

Общие сведения о взносах на капитальный ремонт

Всем собственникам жилья нужно знать свои права и обязанности:

в каждом регионе устанавливается ставка оплаты за капремонт;

собственники жилья оплачивают только ремонт своих площадей, места общего пользования в расчет не входят;

взносы на капремонт учитываются при расчете жилищных субсидий малообеспеченным гражданам;

график капитальных ремонтов устанавливают региональные власти;

если не платить взносы на капремонт, можно лишиться субсидии на коммунальные платежи;

некоторые категории населения имеют скидку в 50% на взносы или полностью от них освобождены;

государственная и муниципальная помощь оказывается в проведении ремонтных работ помещений общего пользования;

плата за капремонт может быть увеличена с согласия общего собрания жильцов дома.

Компенсацию в размере 50% платы за капремонт получают:

люди с инвалидностью 1 и 2 группы;

ликвидаторы чернобыльской аварии;

ветераны боевых операций;

участники Великой Отечественной войны;

неработающие пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста;

ветераны труда и прочие региональные льготники.

Полное освобождение от платежей имеют пожилые люди старше 80 лет, кавалеры высших государственных наград и члены их семей.

Источник: 1rre.ru