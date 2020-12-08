В некоторых регионах жители могут не платить за капремонт 3 месяца

Региональные власти некоторых субъектов РФ приняли решение освободить граждан на 3 месяца от платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Кроме этого, запрещено отключать коммуникации при наличии задолженностей и начислять штрафы и пени.
Власти Московской и других областей ввели мораторий на платежи за капитальный ремонт с 1 апреля до 30 июня 2020 года. Эта мера принята в связи с карантином по коронавирусу, чтобы облегчить положение россиян. Плата за капитальный ремонт составляет треть всей суммы коммунальных расходов.
Тарифы устанавливаются в регионах и могут значительно отличаться. Губернаторы многих областей предложили жителям оплачивать взносы на ремонт в удобное для них время. При этом не начисляются пени за просрочку платежей.
По другим коммунальным услугам в большинстве регионов России принимают показания приборов учета расхода газа, воды и электроэнергии от жильцов по телефону. Ресурсопоставляющие организации обязуются выполнять свою работу даже при наличии долгов у жильцов.
Некоторые области не присоединились к этой инициативе и не освободили жителей от взносов на капремонт. Решения находятся в ведении местных властей.
Чтобы узнать положение в своем регионе, необходимо обратиться на официальные сайты муниципалитетов или в управляющую компанию по месту регистрации.
Общие сведения о взносах на капитальный ремонт
Всем собственникам жилья нужно знать свои права и обязанности:
- в каждом регионе устанавливается ставка оплаты за капремонт;
- собственники жилья оплачивают только ремонт своих площадей, места общего пользования в расчет не входят;
- взносы на капремонт учитываются при расчете жилищных субсидий малообеспеченным гражданам;
- график капитальных ремонтов устанавливают региональные власти;
- если не платить взносы на капремонт, можно лишиться субсидии на коммунальные платежи;
- некоторые категории населения имеют скидку в 50% на взносы или полностью от них освобождены;
- государственная и муниципальная помощь оказывается в проведении ремонтных работ помещений общего пользования;
- плата за капремонт может быть увеличена с согласия общего собрания жильцов дома.
Компенсацию в размере 50% платы за капремонт получают:
- люди с инвалидностью 1 и 2 группы;
- ликвидаторы чернобыльской аварии;
- ветераны боевых операций;
- участники Великой Отечественной войны;
- неработающие пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста;
- ветераны труда и прочие региональные льготники.
Полное освобождение от платежей имеют пожилые люди старше 80 лет, кавалеры высших государственных наград и члены их семей.
Источник: 1rre.ru