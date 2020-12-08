08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

В некоторых регионах жители могут не платить за капремонт 3 месяца

17:50 08.12.2020 Фото: tOrange.biz
0

Тарифы устанавливаются в регионах и могут значительно отличаться. Губернаторы многих областей предложили жителям оплачивать взносы на ремонт в удобное для них время. При этом не начисляются пени за просрочку платежей.

% name% title
Плата за капитальный ремонт составляет треть всей суммы коммунальных расходов

Региональные власти некоторых субъектов РФ приняли решение освободить граждан на 3 месяца от платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Кроме этого, запрещено отключать коммуникации при наличии задолженностей и начислять штрафы и пени.

 В какие месяцы можно не платить за капремонт

Власти Московской и других областей ввели мораторий на платежи за капитальный ремонт с 1 апреля до 30 июня 2020 года. Эта мера принята в связи с карантином по коронавирусу, чтобы облегчить положение россиян. Плата за капитальный ремонт составляет треть всей суммы коммунальных расходов.

Тарифы устанавливаются в регионах и могут значительно отличаться. Губернаторы многих областей предложили жителям оплачивать взносы на ремонт в удобное для них время. При этом не начисляются пени за просрочку платежей.

По другим коммунальным услугам в большинстве регионов России принимают показания приборов учета расхода газа, воды и электроэнергии от жильцов по телефону. Ресурсопоставляющие организации обязуются выполнять свою работу даже при наличии долгов у жильцов.

Некоторые области не присоединились к этой инициативе и не освободили жителей от взносов на капремонт. Решения находятся в ведении местных властей.

Чтобы узнать положение в своем регионе, необходимо обратиться на официальные сайты муниципалитетов или в управляющую компанию по месту регистрации.

Общие сведения о взносах на капитальный ремонт

Всем собственникам жилья нужно знать свои права и обязанности:

  • в каждом регионе устанавливается ставка оплаты за капремонт;
  • собственники жилья оплачивают только ремонт своих площадей, места общего пользования в расчет не входят;
  • взносы на капремонт учитываются при расчете жилищных субсидий малообеспеченным гражданам;
  • график капитальных ремонтов устанавливают региональные власти;
  • если не платить взносы на капремонт, можно лишиться субсидии на коммунальные платежи;
  • некоторые категории населения имеют скидку в 50% на взносы или полностью от них освобождены;
  • государственная и муниципальная помощь оказывается в проведении ремонтных работ помещений общего пользования;
  • плата за капремонт может быть увеличена с согласия общего собрания жильцов дома.

Компенсацию в размере 50% платы за капремонт получают:

  • люди с инвалидностью 1 и 2 группы;
  • ликвидаторы чернобыльской аварии;
  • ветераны боевых операций;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • неработающие пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста;
  • ветераны труда и прочие региональные льготники.

Полное освобождение от платежей имеют пожилые люди старше 80 лет, кавалеры высших государственных наград и члены их семей.

Источник: 1rre.ru

капремонт коронавирус меры поддержки можно не платить. три месяца не платить за капремонт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам можно не платить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКонец дистанту: Выходят на очное обучение с 11 декабря все школьники Новосибирской области. И Бердска
18:03 08-12-2020
Конец дистанту: Выходят на очное обучение с 11 декабря все школьники Новосибирской области. И Бердска
В миллиметре от спинного мозга: чуть не убил мужчину во время сна кусок иглы
18:00 08-12-2020
В миллиметре от спинного мозга: чуть не убил мужчину во время сна кусок иглы
В некоторых регионах жители могут не платить за капремонт 3 месяца
17:50 08-12-2020
В некоторых регионах жители могут не платить за капремонт 3 месяца
Почему такой грязный воздух в Бердске и Новосибирской области? Рассказали в региональном Минприроды
17:45 08-12-2020
Почему такой грязный воздух в Бердске и Новосибирской области? Рассказали в региональном Минприроды
Срочная новость: Возвращают в школы всех учеников с 11 декабря 2020 в Новосибирской области
17:39 08-12-2020
Срочная новость: Возвращают в школы всех учеников с 11 декабря 2020 в Новосибирской области
Солнечное затмение в прямом эфире покажет 14 декабря планетарий
17:30 08-12-2020
Солнечное затмение в прямом эфире покажет 14 декабря планетарий
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
17:26 08-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскМать-старушка прячет сына от долгов: Более 1 млн рублей алиментов задолжал дочери за всю ее жизнь отец-тунеядец из Бердска
17:23 08-12-2020
Мать-старушка прячет сына от долгов: Более 1 млн рублей алиментов задолжал дочери за всю ее жизнь отец-тунеядец из Бердска
Выплата пособий с 2021 года будет происходить напрямую, без участия работодателя
17:20 08-12-2020
Выплата пособий с 2021 года будет происходить напрямую, без участия работодателя
БердскПопулярные имена для девочек 2020 в Новосибирской области
17:19 08-12-2020
Популярные имена для девочек 2020 в Новосибирской области